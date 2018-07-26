Какие \"сокровища арийцев\" Гитлер искал на территории СССР

Гитлер, как известно, был «повёрнут» на разных лженаучных и мистических теориях, при этом одержим древнегерманской мифологией. Под стать ему были и некоторые его соратники, вроде вождя СС Гиммлера. Иногда их увлечения даже определяли собой то или иное решение в военной стратегии.

«Аненэрбе» в поисках сокровенного

Для изучения оккультных тайн в СС был создан особый отдел «Аненэрбе». В Англии , в Вестминстерском аббатстве, агенты «Аненэрбе» пытались выкрасть Скунский камень, на котором происходила коронация англосаксонских королей, и искали меч короля Артура. В Испании они разыскивали следы Священного Грааля и Ковчега Завета.

В венском музее Хофбург хранилось копьё, которым римский центурион нанёс удар распятому Христу. Считалось, что обладатель копья будет непобедим. После аншлюса Австрии копьё хранилось в штаб-квартире «Аненэрбе» в замке Вевельсбург. За несколько дней до самоубийства Гитлера замок был захвачен американскими войсками.

На Тибете специальные экспедиции, посланные нацистами, разыскивали Шамбалу — страну древней мудрой расы. Впрочем, Гитлер, после того, как его эмиссар Шеффер, войдя в контакт с тибетскими ламами, так и не обнаружил искомой Шамбалы, заподозрил, что потайной вход в эту страну может располагаться где-то на Кавказе.

Поиск Шамбалы на Эльбрусе

В марте 1942 года Гитлер объявил потрясённому генералитету вермахта, что целью большого летнего наступления на Востоке, после зимнего поражения под Москвой , будет захват Кавказа. Рациональным мотивом такого решения выдвигалась необходимость овладения нефтяными месторождениями, без которых Германия якобы не могла вести войну. Военные знали, что Германия производит всё больше синтетического топлива, и нефть уже не была критически важным ресурсом. Они не понимали, как можно уходить в сторону от жизненных центров противника, потому что там нельзя навязать ему генеральное сражение и одержать победу. Но «фюрер приказал — мы выполняем».

В августе 1942 года вермахт вышел к подножиям Большого Кавказа. Элитная альпийская дивизия вермахта «Эдельвейс» была нацелена на захват горных перевалов. 15 августа в руках немцев оказался Клухорский перевал, ведущий с Северного Кавказа к черноморскому побережью Абхазии . Но внезапно, вместо того, чтобы спускаться в Закавказье, дивизия получает иную задачу — установить нацистские флаги на вершинах Эльбруса.

Эльбрус — высочайшая гора Кавказа. На древнеиранских языках это слово означает «сверкающая гора». Так называется и высочайший горный хребет Ирана . В воображении нацистских мистиков эта гора сливалась с легендарными горами Меру «Авесты» и «Вед» — священных книг древних арийцев — ограждавших вход на их прародину. По одной из версий, этот вход мог быть потайной пещерой где-то в горах Кавказа.

21 августа специальные команды дивизии «Эдельвейс» установили флаги Третьего рейха на Эльбрусе. Как будто немцы пытались кому-то просигналить знамёнами со свастиками о своём прибытии.

У подножия Эльбруса немцы оборудовали аэродром, с которого совершали полёты разведывательные самолёты. Однажды там сел самолёт, с которого выгрузилась группа людей в странных для этих краёв одеждах, с восточными чертами лица. Известно, что нацисты возили к себе немало тибетских монахов, которые должны были помогать им в их мистических поисках. Что стало с теми, кого доставили на Эльбрус, неизвестно.

Там же в ноябре 1942 года был похоронен немецкий офицер Карл Зингер. Это же имя было и у члена мистического общества «Туле», занимавшегося поиском арийских и германских оккультных древностей. Один и тот ли это Зингер или же два разных лица — установить пока не удалось.

Да и личность самого командира дивизии «Эдельвейс» генерал-майора Хуберта Ланца довольно загадочна. Задолго до войны, ещё в 1936 году, он побывал на Кавказе. Генерал превосходно говорил по-русски, внимательно изучал местность, заводил знакомства с горцами, которые потом, во время войны, ему здорово пригодились. В то время нацисты ещё не планировали никаких военных операций на Кавказе и вряд ли предполагали, что будут их там вести… Только ли с военно-разведывательными целями ездил Ланц на Кавказ?

Гиперборея и могила Зигфрида

Кавказ был не единственным местом, где нацисты надеялись найти нечто сокровенное. Ещё в начале 1920-х гг. в СССР было объявлено об обнаружении на Кольском полуострове остатков древней цивилизации гипербореев. Информация об этом открытии наверняка была отслежена заинтересованными лицами. Гитлер всю войну стремился к захвату Мурманска и планировал после войны включить Кольский полуостров напрямую в состав Третьего рейха.

Согласно взглядам сторонников нацистской расовой теории, древние германцы пришли с востока. События «Песни о Нибелунгах», где германцы противостоят гуннам, могли происходить на территории нынешней России . По смутным сведениям, в ноябре 1941 года Гитлер лишь потому отправил танковую группу Гудериана в далёкий и безнадёжный обход Москвы с юго-востока, что надеялся отыскать где-то под Рязанью могилу легендарного древнегерманского героя Зигфрида.

Венец готской королевы

Самые несомненные поиски артефактов были предприняты нацистами в Крыму . В 1925 году в районе села Марфовка на Керченском полуострове был найден клад с множеством золотых изделий готского времени. Самым ценным из них была диадема, которую могла носить легендарная королева готов Фидея. Находка стала мировой сенсацией. Сам американский миллионер Арманд Хаммер , первым начавший торговать с большевиками, хотел купить клад за баснословные деньги, но ему отказали.

Осенью 1941 года, когда немцы ворвались в Крым, сокровища, хранившиеся в Керченском историко-археологическом музее, были подготовлены к эвакуации. Вот тут и начались их приключения, которые не закончились до сих пор.

По одной из версий, корабль, на котором перевозились ценности, был потоплен немецкой авиацией, и сокровища до сих пор лежат где-то на дне Керченского пролива. Однако с этим не согласуются данные о том, что чемодан с запакованными предметами из клада несколько раз передавался на Северном Кавказе в эвакуации от одного хранителя другому, пока не был сдан командиру какого-то партизанского отряда. Тут дальнейшие его следы теряются. Когда осенью 1943 года Краснодарский край был освобождён от немцев, то чемодан с ценностями оказался пуст. Так, во всяком случае, доложили нквдисты.

Ранее, в августе 1942 года, прорвавшись на Кавказ, немцы предприняли по горячим следам поиски эвакуированного клада. Специальная зондеркоманда во главе с археологом Карлом Керстеном, известным нацистским специалистом по изъятию культурных ценностей в оккупированных странах, быстро выясняла, где чемоданчик с кладом Фидеи был последний раз. Она нападала на его следы в Краснодаре , в Армавире , в станице Спокойной. Но обнаружить его, по-видимому, так и не удалось.

Клад Фидеи пропал столь же бесследно, как и Янтарная комната.