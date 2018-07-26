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Рианна восхитила поклонников горячими селфи в нижнем белье
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Рианна восхитила поклонников горячими селфи в нижнем белье 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Рианна
В мае этого года 30-летняя Рианна запустила собственную марку Savage X Fenty. В коллекцию вошлов общей сложности 90 предметов — от халатов и наручников до повседневного хлопкового бельяи суперсексуальных корсетов. На днях певица решила в очередной раз сама прорекламировать один из комплектов бренда (у нее это получается на ура!): звезда опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых позирует в нижнем белье оттенка Candy Apple Red, демонстрируя свою пышную грудь.
Преданные поклонники оценили фото, забросав Рианну комплиментами и единодушно решив — получилось очень сексуально!
Ну а мы заметили, что исполнительница на свежих кадрах снова предстала в образе брюнетки, а значит, она все-таки не перекрасилась в блонд, а всего лишь примерила парик (как мы и думали, собственно).
Надо отметить, что как только коллекция Рианны впервые появилась в онлайн-магазине, она была раскуплена за пару минут. Судя по всему, новые комплекты нижнего белья от Рири ждет такой же успех.
Кстати, на сайте есть доставка в Россию, а цены на бюстгальтер начинаются от трех тысяч рублей. Вот только гарантировать, что покупательницы в белье «от Рианны» будут выглядеть так же соблазнительно, как и она, увы, не может никто.
10 dayz til you can get some #MOROCCANSPICE. The eyeshadow palette is out next Fri July 6th! @fentybeauty
A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jun 26, 2018 at 9:19am PDT  ready to lounge in the new basics coming tomorrow?! #XtraSavage members get exclusive access to shop first! @savagexfenty
A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jul 17, 2018 at 10:02am PDT
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