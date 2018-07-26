«Вонь стоит ужасная!»: на Семи ветрах волгоградцев душит зловонная западня

Жители микрорайона Семь ветров, расположенного в Дзержинском районе Волгограда , начиная с понедельника, обреченно наблюдают за тем, как их двор наполняется нечистотами. Из-за жары зловония ощущаются особенно остро. При этом никто из коммунальщиков или чиновников не спешит выручать людей из удушающей западни.

Коллектор забит с понедельника

В понедельник, 23 июля, волгоградец Денис Наумов обратил внимание, что в границах домов 15А,17А и 17Б на бульваре 30-летия Победы из канализационного колодца прямо на землю вытекают стоки, которые сопровождаются зловонным запахом.

— Канализация уже встала в домах с номерами 17А и 17Б, — рассказывает Денис V1.ru . — Скоро всё забьется у дома 15А. Вонь стоит ужасная, но никому до этого нет дела. Такое ощущение, что три разные управляющие компании этих многоквартирных домов молчат и ждут когда кто-нибудь первый заплатит за прочистку. Звонили в «Концессии водоснабжения», бригада выезжала, но по сведениям диспетчера заявка была закрыта в связи с отсутствием засора. Они также сообщили, что эти колодцы им не принадлежат. Хочу понять, почему городские службы ничего не предпринимают?

Жители трёх домов устали от зловонного запаха

Авария произошла на Бульваре 30-летия победы

В «Концессиях водоснабжения» подтвердили, что за коммуникации на бульваре 30-летия Победы они не отвечают. В компании советуют искать хозяев зловонных дыр в мэрии.

— Это 100% не наш объект, — говорят в «Концессиях водоснабжения». — Конкретно в этом месте очень сложно определить, кому он принадлежит. Чтобы решить эту проблему, жильцам нужно написать обращение от себя или от представителей управляющей компании городским властям. Там через бюро технической инвентаризации должны найти хозяина коллектора.

На жалобы местных жителей никто не реагирует

В ближайшее время, по словам Дениса Наумова, жители домов планируют последовать совету «Концессий» и добиться, чтобы на их дурно пахнущий случай обратили внимание в администрации Волгограда.

— Иначе мы просто задохнемся, — говорит горожанин.