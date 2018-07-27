В ООН остались недовольны ответами российских чиновников о пытках в колониях

В Комитете ООН против пыток остались недовольны ответами российских чиновников о соблюдении Конвенции против пыток. Российская делегация отвечала на вопросы комитета в Женеве 26 июля, и, по словам ее членов, все не так уж плохо.

Входящие в делегацию силовики в первый день отчета России о соблюдении Конвенции заявили, что факт

жестокого избиения

заключенного ярославской колонии N1 Евгения Макарова подтвердился, но ни один из других подобных случаев подтверждения не нашел, пишет газета

Валерия Пшеничного , найденного повешенным. Версия доведения до самоубийства тем не менее сейчас проверяется.

— Матвиенко предложила разделить ФСИН, в Кремле обсуждают более радикальную реформу ведомства

Также, по словам Максименко, не подтвердились пытки в колонии активиста

и преследование

гомосексуалов в Чечне . Но, словам руководителя российской делегации — замминистра юстиции Михаила Гальперина , расследование пыток в ярославской колонии будет доведено до суда и строгое наказание коснется всех виновных, невзирая на чины: это должно стать сигналом о недопустимости нарушения законов в этой сфере.

Гальперин также сообщил, что ФСИН намерена проверить все колонии, в частности на наличие видеофиксации. Правда, председатель комитета ООН Йенс Модвиг отметил, что наличие видеозаписи из ярославской колонии не доказывает эффективность видеофиксации: она была сделана год назад, а видеонаблюдение эффективно, когда по нему сразу же проводится расследование.

Гальперин в свою очередь заявил, что в России подготовили законопроект по совершенствованию механизма выплаты компенсаций жертвам пыток. Проект установит компенсационный механизм в связи с плохими условиями содержания не только в колониях, но и в местах предварительного заключения и ОВД

"Когда заключенный может обратиться в национальный суд, нельзя сказать, что будут мало присуждать, потому что, если будут мало присуждать, все будут продолжать идти в ЕСПЧ ", — пояснил Гальперин «Ведомостям».

Между тем, по мнению пресс-секретаря российского Комитета против пыток Ивана Жильцова, было бы лучше выработать стандарт компенсаций, так как сейчас за жестокие пытки можно получить компенсацию всего в 30 000 рублей, а за менее страшные случаи — 300 000 рублей.

Тема пыток в колониях занимает первые строчки в повестке обсуждений на различных уровнях властей с 20 июля, когда

опубликовала 10-минутную видеозапись жестоких издевательств сотрудников ярославской ИК-1 над осужденным Евгением Макаровым.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в пенитенциарном учреждении

отстранили

от исполнения обязанностей 17 человек, семерых задержали. Через несколько дней вплыла информация о подобном случае в брянской колонии

— там надзиратель запытал заключенного до смерти. Сотрудника, случайно удушившего осужденного,

уволили