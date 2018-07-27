В ООН остались недовольны ответами российских чиновников о пытках в колониях 

В Комитете ООН против пыток остались недовольны ответами российских чиновников о соблюдении Конвенции против пыток. Российская делегация отвечала на вопросы комитета в Женеве 26 июля, и, по словам ее членов, все не так уж плохо.
Входящие в делегацию силовики в первый день отчета России о соблюдении Конвенции заявили, что факт
жестокого избиения
заключенного ярославской колонии N1 Евгения Макарова подтвердился, но ни один из других подобных случаев подтверждения не нашел, пишет газета
Начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за следствием Валерий Максименко заявил, что не подтвердились пытки в петербургском следственном изоляторе (СИЗО) предпринимателя
Валерия Пшеничного, найденного повешенным. Версия доведения до самоубийства тем не менее сейчас проверяется.
— Матвиенко предложила разделить ФСИН, в Кремле обсуждают более радикальную реформу ведомства
Также, по словам Максименко, не подтвердились пытки в колонии активиста
и преследование
гомосексуалов в Чечне. Но, словам руководителя российской делегации — замминистра юстиции Михаила Гальперина, расследование пыток в ярославской колонии будет доведено до суда и строгое наказание коснется всех виновных, невзирая на чины: это должно стать сигналом о недопустимости нарушения законов в этой сфере.
Гальперин также сообщил, что ФСИН намерена проверить все колонии, в частности на наличие видеофиксации. Правда, председатель комитета ООН Йенс Модвиг отметил, что наличие видеозаписи из ярославской колонии не доказывает эффективность видеофиксации: она была сделана год назад, а видеонаблюдение эффективно, когда по нему сразу же проводится расследование.
Гальперин в свою очередь заявил, что в России подготовили законопроект по совершенствованию механизма выплаты компенсаций жертвам пыток. Проект установит компенсационный механизм в связи с плохими условиями содержания не только в колониях, но и в местах предварительного заключения и ОВД.
"Когда заключенный может обратиться в национальный суд, нельзя сказать, что будут мало присуждать, потому что, если будут мало присуждать, все будут продолжать идти в ЕСПЧ", — пояснил Гальперин «Ведомостям».
Между тем, по мнению пресс-секретаря российского Комитета против пыток Ивана Жильцова, было бы лучше выработать стандарт компенсаций, так как сейчас за жестокие пытки можно получить компенсацию всего в 30 000 рублей, а за менее страшные случаи — 300 000 рублей.
Тема пыток в колониях занимает первые строчки в повестке обсуждений на различных уровнях властей с 20 июля, когда
опубликовала 10-минутную видеозапись жестоких издевательств сотрудников ярославской ИК-1 над осужденным Евгением Макаровым.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, в пенитенциарном учреждении
отстранили
от исполнения обязанностей 17 человек, семерых задержали. Через несколько дней вплыла информация о подобном случае в брянской колонии
— там надзиратель запытал заключенного до смерти. Сотрудника, случайно удушившего осужденного,
уволили