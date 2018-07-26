Дела НКВД и другие документы, которые находятся под грифом «секретно»

В 1990-е годы ряд документов советской эпохи, ранее находившихся под грифом «совершенно секретно», начали предавать огласке, однако, спохватившись, власти снова закрыли к ним доступ. Видимо, многие тайны СССР так и останутся недоступными.

Под грифом «совершенно секретно»

Гриф секретности накладывается по двум причинам. Первая и главная — большинство хранящихся в архивах документов является государственной тайной. Вторая причина связана с материалами, касающимися известных личностей прошлого, чьи наследники не хотят огласки подробностей их жизни.

В 1918 году произошло то, что сегодня не позволяет нам в полном объеме ознакомиться с документами советского прошлого. В тот год Ленин получил сообщение, в котором его информировали, как красноармейцы без разбора уничтожают рукописи и переписку известных писателей. Вождь немедленно позвонил публицисту Бонч-Бруевичу с просьбой написать брошюру под заглавием «Сохраняйте архивы». Брошюра, разошедшаяся тиражом в 50 тысяч экземпляров, принесла свои плоды. [С-BLOCK]

Однако очень скоро советские чиновники поняли, что важно не только сохранять архивы, но и ограничивать к ним доступ рядовых граждан ввиду конфиденциальности информации, содержащейся в некоторых источниках.

В 1938 году управление всеми архивными делами перешло в ведение НКВД СССР, которое засекретило огромный массив информации, насчитывающий десятки тысяч дел. С 1946 года полномочия этого ведомства получило МВД СССР, а с 1995 года — ФСБ России . С 2016 года все архивы были переподчинены непосредственно президенту России.

Несмотря на то что многие документы сталинской эпохи давно рассекречены, некоторые их них до сих пор спрятаны подальше от любопытных взоров в Российском государственном архиве социально-политической истории. В частности, порядка 200 дел из фонда Сталина относятся к категории секретных. Немалый интерес для исследователей представляют дела Ежова и Берии, которые публиковались лишь частями, а полной информации по делам палачей, ставших врагами народа, до сих пор нет.

Сегодня много россиян запрашивают следственные дела незаконно репрессированных граждан, хранящихся в архивах ФСБ и в ГАРФе. Доступ к следственным делам репрессированных разрешен законодательством для родственников, а также для прочих заинтересованных лиц. Правда, последние могут получить искомые документы только по истечении 75-летнего срока со дня вынесения приговора. Зачастую посетители архивов получают неполноценные копии, в частности, с вымаранными фамилиями сотрудников НКВД.

Некоторые исследователи уверены, что дела НКВД в полном объеме не будут рассекречены никогда. В марте 2014 года межведомственная Комиссия по защите государственной тайны продлила срок секретности для документов ВЧК-КГБ за 1917-1991 годы на следующие 30 лет. Под действие этого решения попал и большой массив документов, касающихся Большого террора 1937-1938 годов, чрезвычайно востребованных историками и родственниками жертв репрессий.

Архивы ВОВ Много тайн на сегодняшний день еще скрывает период Великой Отечественной войны. К примеру, до сих пор в открытом доступе нет сводного труда по операциям РККА в годы войны с приложением карт. С момента выхода в 1998 году в свет сборника архивных материалов «1941 год» новые подлинные документы публикуются очень дозировано. Более того, исследователи не имеют права даже ознакомиться с названиями дел в описях секретного хранения.

Историк Игорь Иевлев по этому поводу замечает: «Видимо, исследователи уже приблизились к барьеру, за которым, если его преодолеть, могут открыться совершенно неудобные и, наверное, даже стыдные и позорные страницы реальной истории страны».

Также современные историки не могут ознакомиться и с подлинными документами учета численности призванных и мобилизованных в военное время и по-прежнему вынуждены основываться на данных сохраненных книг призыва — второстепенном источнике. К сожалению, призывные карты новобранцев, учетные карточки военнообязанных запаса и рядового состава РККА почти все уничтожены. [С-BLOCK]

Не так давно на форуме одного из сайтов, посвященных солдатам Великой Отечественной, один из читателей поделился интересной информацией. По его словам, в одной из бесед бывший работник военкомата поведал ему давнюю историю о поголовном уничтожении в 1953 году после смерти Сталина всех учетно-послужных и прочих первичных документов на рядовой состав с довоенных времен вплоть до окончания войны.

С чем же связано желание руководства СССР спрятать данные, касающиеся мобилизации накануне и во время ВОВ? Исследователи уверены: для того чтобы скрыть реальные потери СССР в первые месяцы войны.

КГБ в СССР, как и ЦРУ США , — разведывательная служба, которая за время своего существования провела огромное количество секретных операций по всему миру. Любой сотрудник госбезопасности подтвердит, что деловые бумаги КГБ редко рассекречиваются в первоначальном виде. Их предварительно «вычищают», убирая сведения, которые ведомство не желает обнародовать по тем или иным соображениям.

Практически все известные на сегодняшний день тайны советских спецслужб были опубликованы в Лондоне в 1996 году благодаря бывшему сотруднику архивного отдела Первого Главного управления КГБ СССР Василию Митрохину. Объем архива секретных материалов КГБ, которые Митрохин передал Великобритании , составлял 25 тысяч страниц. [С-BLOCK]

В опубликованных материалах содержатся такие сведения, которые в обозримом будущем вряд ли могли быть опубликованы в России . В частности, на всеобщее обозрение было вынесено, как в период с 1959-го по 1972 годы КГБ собирал информацию об американских электростанциях, плотинах, нефтепроводах и прочих объектах инфраструктуры в рамках подготовки к операции, которая могла привести к нарушению электроснабжения всего Нью-Йорка

Есть там информация, в подробностях описывающая планы КГБ тайного приобретения трех американских банков в Северной Калифорнии в рамках секретной операции, созданной с целью получения сведений о высокотехнологичных компаниях в регионе. Банки были выбраны не случайно, так как все они ранее предоставляли кредиты интересующим КГБ корпорациям. Подставным лицом, на чье имя покупались банки, должен был выступить сингапурский бизнесмен, однако американским спецслужбам удалось раскусить планы КГБ.

Даже этих двух фактов вполне достаточно, чтобы понять, почему КГБ бережно охраняет свои секреты.

Совершенно лично

Для широкой публики закрыты также многие личные фонды, относящиеся к жизни известных персон. Немало того, чего не следует знать, сокрыто в личном архиве Сталина. Но, по крайней мере, известны названия этих материалов. Здесь есть, в частности, исходящие шифротелеграммы Сталина за период 1930-х годов, переписка генсека с Наркоматом обороны СССР и Министерством Вооруженных сил СССР за 1920–1950-е годы, письма граждан и иностранцев, адресованных Сталину, документы о поездке Молотова в Лондон и Вашингтон в 1942 году.

Кроме этого, мы вероятно никогда не узнаем подробности личной жизни Марины Влади и Владимира Высоцкого. Нам не откроет государственные тайны бывший советский премьер Николай Рыжков , и не поведает о своих сокровенных мыслях Александр Солженицын . Личные архивы публичных лиц чаще всего закрывают от открытого доступа их наследники.

Например, личный фонд Александра Солженицына, хранящийся в Российском государственном архиве литературы и искусства, находится в закрытом доступе, потому что наследник — жена писателя Наталья Дмитриевна — сама решает, предавать документы огласке или нет. Свое решение она мотивировала тем, что нередко в документах встречаются стихи Солженицына, которые не особенно хороши, а ей бы не хотелось, чтобы об этом знали другие.

Сложности рассекречивания

В 1991 году был образован архив президента Российской Федерации, который объединил в себе документы из бывшего архива президента СССР Михаила Горбачева , а позднее и первого президента России Бориса Ельцина . За первые 10 лет существования фонда многие материалы были рассекречены, однако в начале 2000-х этот процесс приостановили, а документы, которые уже успели предать огласке, снова засекретили.

Руководитель Росархива Андрей Артизов в одном из своих интервью отметил: «Мы рассекречиваем документы в соответствии с нашими национальными интересами. Есть план рассекречивания. Чтобы принять решение о рассекречивании, нужны три-четыре эксперта со знанием иностранных языков, исторического контекста, законодательства о государственной тайне». [С-BLOCK]

Чего же боятся руководители страны, рассекречивая документы, многие из которых уже перешагнули полувековой рубеж? Исследователи называют целый ряд причин: В их числе, к примеру, очень непростой вопрос сотрудничества СССР с фашистской Германией накануне Великой Отечественной войны, отраженный в многочисленных документах.

Среди других причин называются: реальный масштаб репрессий сталинской власти против своего народа; дестабилизация мировой обстановки со стороны СССР; факты, разрушающие миф об экономической помощи СССР другим государствам; растранжиривание государственных средств на подкуп правительств стран третьего мира с целью получения поддержки в ООН

По сути, все запретные материалы могут быть сведены в две основные категории: документы, которые выставляют советский режим в крайне негативном свете, и документы, которые каким-либо образом касаются предков современных политиков, о чем хотелось бы умолчать. Это вполне объяснимо, так как и то, и другое может серьезно пошатнуть репутацию современной России — правопреемницы СССР — в глазах всего мира.