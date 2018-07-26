Битва интеллектов: стартап-саммит в Армении стал инкубатором идей

Армении на саммите стартапов, который открылся на берегу озера Севан , молодые разработчики представляют свои идеи. Бороться есть за что — лучшие получат грант от инвесторов, передает корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.

Функция автозапуска, не доступная для хакеров. Участник стартап-форума Артем Варданян усовершенствовал известную программу. Теперь владелец авто может открыть и заблокировать двери, запустить двигатель, включить климат-контроль и магнитолу через SMS, не боясь мошенников.

«Мы создали специальную плату, которая находится на борту машины. В будущем мы планируем через нее же отправлять сообщения вашим родным, если вы попадете в аварию», — сказал Артем Варданян.

А Мгер Ерзнканян с единомышленниками удешевил автоматическую систему управления теплицей. Список функций тот же: орошение, поддержание температуры, подсветка. Только все это теперь доступней для рядовых фермеров.

«Над этим проектом мы начали работать два месяца назад. Он уже успел занять первые места на других стартап-конкурсах. Надеемся, в этот раз тоже займем первое место», — отметил Мгер Ерзнканян.

В этом году участников стартап-саммита ожидает серьезная борьба, ведь их число доходит до тысячи. Большая часть — IT-проекты, которые предлагают приложения к мобильному телефону и новые услуги в банковской сфере. Молодых разработчиков учат, как продвигать идеи.

«Мы даем шанс стартаперам в непринужденной обстановке познакомиться с инвесторами и предложить свои проекты. Наша цель — превратить Армению в инновационный центр мира, куда приедут из разных уголков земли», — подчеркнул соорганизатор стартап-форума Тигран Петросян

На форуме 13 конкурсных программ. Победитель «большого баттла» станет обладателем 50 тысяч долларов. Еще сто тысяч собрали инвесторы. Свои средства они передадут двум-трем крупным стартапам.

Стартап-саммит в Армении проходит уже в четвертый раз.

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