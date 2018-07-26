Самые загадочные места России — от Светлояра до Молебского треугольника

Загадочные, мистические и аномальные зоны в нашей стране всегда привлекали отважных туристов, любопытных исследователей и просто искателей приключений.

Мы решили рассказать вам о самых известных и малоизученных аномальных местах в России , вокруг которых ведутся нескончаемые споры.

Аркаим

Аркаим — древний город в Челябинской области, который, по мнению ученых, возник около двух тысяч лет до нашей эры. Это место по праву считается одним из самых значимых археологических объектов в России и одной из самых таинственных зон в нашей стране.

Панорама окрестностей укрепленного поселения Аркаим. Фото by Rafikova M. via Wikimedia Commons

Многие исследователи Аркаима называют его местом силы, прародиной славян, ариев, колыбелью человеческой цивилизации, а также родиной Заратустры. Они также считают, что аркаимская цивилизация в свое время достигла высокого технологического, духовного и социального уровня развития. Таких взглядов придерживался когда-то юморист Михаил Задорнов , снявший фильм «Аркаим: стоящий у солнца» вместе с режиссером Сергеем Алексеевым

Кроме того, уфологи полагали, что Аркаим построили инопланетяне, экстрасенсы заявляли о том, что в древнем городе расположен очень мощный энергетический поток, от которого можно «подзарядиться».

Круги Аркаима. Фото by Zarina s96 via Wikimedia Commons

Однако большинство историков считают эти гипотезы ложными и псевдонаучными.

Перевал Дятлова

Локация: Северный Урал

Гибель группы Дятлова на перевале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905 по прежнему вызывает множественные споры, догадки и фантастические гипотезы.

Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега. Фото by soviet investigators via Wikimedia Commons

Трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года. Тогда группа из девяти туристов во главе с Игорем Дятловым погибла при мистических и до сих пор невыясненных обстоятельствах. По мнению следствия, туристы умерли от мощной стихийной силы, которую не способен преодолеть человек. Например, сильный ветер или сход лавины. Однако существует множество других версий, которые возникли из-за того, что участники группы были найдены в необычных положениях и с серьезными повреждениями.

Кто-то предположил, что группа была убита беглыми заключенными или народом манси. Выдвигались также теории о том, что между туристами произошла ссора. И, конечно же, не обошлось без версий, в которых группу туристов настигли паранормальные явления, инопланетяне, проклятия, снежный человек и прочие потусторонние силы. Такая репутация делает перевал Дятлова почти лидером в категории «самые страшные места в России».

Ловозеро

Локация: Кольский полуостров

Ловозеро — это озеро в Мурманской области , которое славится своей аномальной активностью. Местные жители часто слагают о нем легенды, рассказывая о встречах со снежным человеком или о необычных искажениях пространства и времени.

Фото by Подоляк Елизавета via Wikimedia Commons

Также существует гипотеза, что недалеко от Ловозера находится подземный энергетический источник, который по-особенному воздействует на человека, вызывая в нем так называемую «арктическую истерию».

Долина смерти

Камчатская долина смерти расположилась у основания местного вулкана Кихиныча. Впервые о ее существовании стало известно в 1975 году, когда ее обнаружили двое советских ученых.

Вулкан Кихиныч. Фото by Игорь Шпиленок via Wikimedia Commons

Долина считается смертельной неспроста. На ее территории погибает множество животных, в числе которых медведи, лисицы, вороны, охотничьи собаки, волки и прочие звери.

Это происходит из-за того, что на территории долины смерти присутствует повышенная концентрация углекислого газа и сероводорода, которые обладают отравляющими свойствами. По некоторым данным, в долине смерти также было зафиксировано содержание синильной кислоты, которая еще сильнее воздействует на живой организм.

Федеральная трасса «Колыма»

Локация: Восточная Сибирь

Федеральная трасса «Колыма» известна своей суровостью в зимнее время. Здесь показатели термометров могут опускаться до 70 градусов. В советское время по колымской трассе проходило множество заключенных, которые замерзали насмерть и оставались лежать на обочинах.

Фото by Andrey Dementev via Wikimedia Commons

Когда-то в холодный период по «Колыме» проезжало за день всего три-четыре машины. Тогда поломка автомобиля была сродни смерти. Некоторым водителям приходилось сжигать свои машины, чтобы согреться. Однако это не всегда помогало, и их находили замерзшими неподалеку от транспорта.

Местные жители считают, что сама дорога не самое страшное, что есть в здешний местах. Многие из них утверждают, что на озерах Лабынкыр и Ворота часто пропадают люди. Якуты считают, что в водоемах обитает какое-то большое неизвестное науке существо. А на Лабынкыре стоят три острова, которые периодически уходят под воду. Кто-то говорит, что это части большого монстра, который прячется под водой после удачной вылазки.

Озеро Светлояр

С озером Светлояр связана одна старая легенда об ушедшем под воду городе Китеж. Как гласит предание, в 1237 году, когда татаро-монгольская орда планомерно разрушала Русь, хан Батый узнал о славном граде Китеже и решил пойти на него завоевательным походом.

Фото by Александр Скороход via Wikimedia Commons

Совсем скоро монголам удалось обнаружить местоположение Китежа, и они поспешили к нему с деструктивными намерениями. Когда они подошли вплотную к поселению, то увидели, что оно не укреплено никакими защитными сооружениями, а его местные жители даже не собираются сражаться, а лишь стоят и молятся.

Тогда завоеватели начали атаковать город, однако им пришлось отступить, поскольку из-под земли Китежа начали бить мощные фонтаны и город мгновенно погрузился под воду. Согласно преданию, последнее, что видели монголы — был крест на куполе одного из местных соборов.

Теперь вокруг озера Светлояр ходит множество легенд. Некоторые говорят, что в тихую погоду вблизи водоема можно услышать колокольный звон и пение людей. Светлояр также называют «Русской Атлантидой».

Художник Константин Горбатов. «Потонувший город». 1933 год. Фото by Alex Bakharev via Wikimedia Commons

Молебский треугольник

Молебский треугольник стал популярным местом любителей всего паранормального еще в 1989 году. Тогда в рижской газете «Советская молодежь» вышла заметка журналиста Павла Мухортова под названием «М-ский треугольник, или Чужие здесь не ходят».

Памятник инопланетянину в Молебской зоне. Фото @in_kra Он рассказывал о том, что встречался с инопланетянами и вступал с ними в контакт. На тот момент статья стала сенсационной, ведь в советское время были запрещены публикации об инопланетянах.

США, Германии, После выхода его материала многие исследователи и туристы волнообразно потекли в Молебскую зону, чтобы столкнуться с непознанным самостоятельно. Тогда в СМИ появилось около 60 заметок об этом месте, и сенсационная информация добралась до Японии Канады и других стран.

Многие утверждали, что в Молебке происходят разные аномальные явления — энергетические шары, отказ аппаратуры, остановка хода часов и прочие шалости потустороннего мира.

Однако местные жители эти истории опровергали.

Медведицкая гряда

Медведицкая гряда — это цепочка холмов от 200 до 400 метров протяженностью около 20 километров, находящаяся в зоне большого тектонического разлома. Любители аномалий наиболее мистической зоной в Медведицкой гряде считают «Склон бешеных молний».

Медведицкая гряда. Видео @Россиявокругнас

Он примечателен тем, что там очень часто появляются шаровые молнии в неожиданные моменты. Многие очевидцы утверждают, что шаровые молнии движутся со скоростью прогулочного шага человека на расстоянии метра от земли.

Исследователи этой зоны считают, что под землей «Склона бешеных молний» находятся пещеры с тоннелями, доступ к которым был закрыт еще в 1942 году. А уфологи заявляют, что около Медведицкой гряды были найдены места посадки НЛО.