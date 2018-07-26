Российская онлайн-версия PC Magazine прекратила свою работу

"Вынуждены информировать вас, что акционеры ИД «СК Пресс» приняли решение закрыть проект PC Magazine Russian Edition и отказаться от лицензионного соглашения с Ziff Davis International", — говорится в сообщении.

Представители журнала сообщили о намерении коллектива редакции «продолжить общение со своей аудиторией на других площадках».