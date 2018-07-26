Ещё
Российская онлайн-версия PC Magazine прекратила свою работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская онлайн-версия PC Magazine прекратила свою работу 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Акционеры издательского дома «СК Пресс» решили закрыть российскую онлайн-версию компьютерного журнала PC Magazine, сообщается в четверг на странице проекта в Facebook.
"Вынуждены информировать вас, что акционеры ИД «СК Пресс» приняли решение закрыть проект PC Magazine Russian Edition и отказаться от лицензионного соглашения с Ziff Davis International", — говорится в сообщении.
Представители журнала сообщили о намерении коллектива редакции «продолжить общение со своей аудиторией на других площадках».
ТАСС: последние новости
Стойки для оформления бесплатных проездных льготникам Подмосковья появятся в метро Москвы АТОР: введение аккредитации ударит по неофициальным визовым центрам Архангельская область будет сотрудничать с ФАС в реализации плана развития конкуренции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан133
Умер Игорь Беляев7
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня22
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона18
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу202
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение