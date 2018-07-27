Додон: российских миротворцев нельзя выводить из Приднестровья до урегулирования конфликта

КИШИНЕВ , 27 июля. / ТАСС /. Президент Молдавии Игорь Додон высказался против вывода российских миротворцев из зоны безопасности приднестровского конфликта до политического урегулирования конфликта. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook в связи с отмечаемой 29 июля 26-й годовщиной миротворческой операции на Днестре.

"За прошедшие 26 лет среди главных итогов миротворческой операции можно назвать следующие: восстановлена мирная атмосфера, созданы условия для политического процесса переговоров, не было допущено ни одного кризиса, который бы привел к применению оружия между конфликтующими сторонами. Поэтому, как бы не изощрялись критики внутри страны и за рубежом, граждане Республики Молдова точно знают, что мир на Днестре был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции. Никто из тех, кто упражняется в демагогии по отношению к воинским контингентам Совместных миротворческих сил, не может отрицать этого факта", — отметил глава Молдавии.

Он подчеркнул, что твёрдо выступает за сохранение нынешней миротворческой операции на берегах Днестра. «Выражаю признательность всем участникам функционирующего миротворческого механизма и готов всеми силами способствовать устойчивой работе Совместных миротворческих сил по поддержанию мира и стабильности в Зоне безопасности. Убежден, что пока не будет найдено устойчивое и жизнеспособное политическое решение приднестровской проблемы, пока не будет согласован механизм поддержания мира и стабильности в постконфликтный период, говорить о ликвидации действующей миротворческой операции могут лишь популисты или провокаторы, цель которых — дестабилизация ситуации в Республике Молдова», — отметил Додон.

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ» от 21 июля 1992 года. С тех пор там сохраняется мир, в результате боевых действий не погиб ни один человек. В настоящее время они поддерживают мир в регионе вместе с «голубыми касками» Молдавии и непризнанного Приднестровья.