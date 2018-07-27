Додон: российских миротворцев нельзя выводить из Приднестровья до урегулирования конфликта 

КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон высказался против вывода российских миротворцев из зоны безопасности приднестровского конфликта до политического урегулирования конфликта. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook в связи с отмечаемой 29 июля 26-й годовщиной миротворческой операции на Днестре.
"За прошедшие 26 лет среди главных итогов миротворческой операции можно назвать следующие: восстановлена мирная атмосфера, созданы условия для политического процесса переговоров, не было допущено ни одного кризиса, который бы привел к применению оружия между конфликтующими сторонами. Поэтому, как бы не изощрялись критики внутри страны и за рубежом, граждане Республики Молдова точно знают, что мир на Днестре был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции. Никто из тех, кто упражняется в демагогии по отношению к воинским контингентам Совместных миротворческих сил, не может отрицать этого факта", — отметил глава Молдавии.
Он подчеркнул, что твёрдо выступает за сохранение нынешней миротворческой операции на берегах Днестра. «Выражаю признательность всем участникам функционирующего миротворческого механизма и готов всеми силами способствовать устойчивой работе Совместных миротворческих сил по поддержанию мира и стабильности в Зоне безопасности. Убежден, что пока не будет найдено устойчивое и жизнеспособное политическое решение приднестровской проблемы, пока не будет согласован механизм поддержания мира и стабильности в постконфликтный период, говорить о ликвидации действующей миротворческой операции могут лишь популисты или провокаторы, цель которых — дестабилизация ситуации в Республике Молдова», — отметил Додон.
Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ» от 21 июля 1992 года. С тех пор там сохраняется мир, в результате боевых действий не погиб ни один человек. В настоящее время они поддерживают мир в регионе вместе с «голубыми касками» Молдавии и непризнанного Приднестровья.
Правительство Молдавии, которое контролирует правящая коалиция проевропейских партий, предлагает заменить миротворцев на группу гражданских наблюдателей под международным мандатом. Власти Приднестровья категорически против, так как считают российских военных гарантами мира. 22 июня молдавское правительство добилось принятия в Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов резолюции о выводе миротворцев РФ. Российская сторона предупредила, что эта инициатива идет вразрез с предпринимаемыми под эгидой ОБСЕ усилиям по урегулированию конфликта в Приднестровье.