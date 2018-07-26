Уже 1,3 тыс. волонтеров Подмосковья зарегистрировались в системе «Добровольцы России»

Число зарегистрировавшихся в системе «Добровольцы России» волонтеров Подмосковья превысило 1,3 тысячи, на этой площадке пользователи могут ознакомиться с базой данных о добровольцах и соответствующих организациях, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Председатель комитета по делам молодежи и спорта регионального парламента Олег Жолобов выступил на форуме «Я — гражданин Подмосковья». Депутат рассказал его участникам о добровольческой работе и про закон о волонтерстве, который приняла Московская областная дума.

«В 2018 году, объявленным президентом России Годом волонтерства и добровольчества, произошло два значимых для активистов Подмосковья события — были приняты законы о волонтерстве на федеральном и областном уровнях. С вступлением их в силу в работе волонтеров и волонтерских организаций произошли большие изменения», — сказал Жолобов.

Он добавил, что, таким образом, у волонтеров появились права и обязанности, определились полномочия региональных органов власти по поддержке добровольчества. С принятием закона «О волонтерстве» был создан Координационный совет в сфере добровольчества при губернаторе Подмосковья, возглавляет его депутат регионального парламента Ирина Слуцкая

«Отдельного внимания заслуживает единая информационная система «Добровольцы России». Это новая площадка, которая сейчас активно наполняется. Наполняется волонтерами, которые хотят и готовы работать, и волонтерскими организациями, открытыми к сотрудничеству и предложениям. От Московской области в системе зарегистрировано 266 организаций и 1313 добровольцев!» — подчеркнул Жолобов.

Он отметил, что создание единой информационной площадки в сфере добровольчества и волонтерства — правильное решение. Пользователи смогут ознакомиться не только с базой данных о волонтерах и волонтерских организациях, но и с лучшими региональными практиками. Они смогут перенимать этот опыт.

«Рад, что молодежь Подмосковья все активнее включается в сообщество волонтеров», — заключил Жолобов.