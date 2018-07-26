Взялись за оружие. Как воронежские чиновники проявили себя на учебных стрельбах

Сборы прошли на полигоне Погоново. Почти все воронежские чиновники сегодня, 26 июля, на день отправились в армию. Около 130 руководителей департаментов и районов города и области стали участниками мобилизационных сборов на полигоне Погоново. Подобные учебно-показательные занятия проводят ежегодно, чтобы напомнить работникам кабинетов азы воинской науки и показать новейшие образцы того, что стоит на вооружении. Какую технику воронежские чиновники даже на БТР не поменяют, и почем так любят стрелять из снайперской винтовки, выяснила журналист «Вести-Воронеж». Воронежских чиновников — не узнать. Пиджаки сменили на камуфляж, и, кажется, что площадь оккупирована военными. Так «позеленели» не все — у кого-то форма серая, у кого-то песочная. Женская часть правительства и тут демонстрирует стиль. У главы департамента соцзащиты Ольги Сергеевой , похоже, самые щегольские берцы. Мужчины менее подготовлены — шевроны крепят прямо в строю, тут же делая селфи. Разговорчики пресекает генерал.

Военные твердят про безопасность, но в стремлении быть ближе к армии чиновников уже не остановить — штурмуют танк, ходят по броне. Пространство внутри боевой машины глава Воробьевского района Михаил Гордиенко мерит собой. — Впечатления очень хорошие. Сравнивая со старой техникой, эта, конечно, напичкана самым современным оборудованием. Хотя тесновато для нас, ну, наверное, для молодых это нормально, — поделился Михаил Гордиенко. Руководитель Железнодорожной управы к этой гусеничной технике даже не примеряется. Леонид Беляев ростом 1,9 м, а в танкисты берут не выше 1,76 м. Присматривается к БТРу. Но даже на такой, современный с кондиционером, обменять что-то из коммунального парка не согласен. — Сейчас коммунальная техника шикарная, и обзор, и кабина. И механизаторы уже работают там с таким обзором. Вот это вот не может убирать городские улицы. Он ничего не видит, — рассказал Леонид Беляев.

Когда чиновники берутся за оружие, их от вояк уже и вовсе не отличить. В окоп отправляются в бронежилетах и касках. Тут из автомата целятся в поднимающиеся мишени, которые стоят всего по 10 секунд. Одна за 500 метров, ещё пара — ближе. У каждого стрелка полный магазин — 30 патронов. Самый миролюбивый воронежский чиновник расходует не все. — Я, в основном, социально защищаю. Для женских рук тяжеловато, потому что в статическом напряжении долго держать непривычно. Это настолько радикально отличается от того, чем мы занимаемся каждый день. И, естественно, периодически это надо обновлять такие знания, — поделилась врио руководителя департамента социальной защиты населения Воронежской области Ольга Сергеева. Снайперы учат чиновников не улыбаться — это поможет целиться точней. Мишени уже в 100 метрах. И сюда стрелять идут охотней, едва услышав первую команду — лечь, как удобно.

Пристреливаясь, руководители департаментов и районов израсходовали в общей сложности около 2 тыс. патронов. Примерно столько на учения тратит мотострелковая рота. Военные говорят, из года в год самое любимое оружие воронежских чиновников — снайперская винтовка. Но тут без подтекстов — просто результат виден. Прострелянную бумажную мишень можно забрать с собой, и, например, гордо повесить в кабинете.