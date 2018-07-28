Реликвия без бога

Туринская плащаница не имеет никакого отношения к Иисусу Христу : к такому выводу пришла группа учёных из Ливерпульского университета им. Джона Мурса, в сотрудничестве с итальянскими специалистами из Комитета по расследованию псевдонаучных утверждений проанализировавшая оставленные на ткани следы крови, якобы принадлежавшей распятому Христу.

На протяжении веков христиане верят, что в Туринскую плащаницу было завёрнуто тело Иисуса Христа после его смерти. Четырёхметровое льняное полотно, в которое, по преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после его крёстных страданий, хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине. Католическая церковь официально не признаёт плащаницу подлинной, однако рассматривает её как важное напоминание о Страстях Христовых. Часть верующих убеждена, что на плащанице отпечатались лик и тело Христа, поэтому она считается одной из величайших реликвий христианства. Впервые саван, в который завернули тело Христа перед погребением, упоминался в 1353 году. Век спустя Людовик I Савойский (Ludwig) выкупил его и отдал на хранение в альпийский город Шамбери , где в 1532 году полотно пострадало от пожара. С 1578 года плащаница хранится в специальном ковчеге в столице Пьемонта, пятьсот лет реликвия была в собственности Савойской династии, а после смерти последнего короля Италии Умберто II (Umberto II) досталась в наследство Католической церкви. В настоящее время саван весьма редко выставляется на обозрение в Турине, что вызывает огромный ажиотаж в городе и нескончаемый приток верующих в собор. В последний раз плащаницу открывали людям в 2015 году, следующий показ запланирован на 2025 год.

Исследователи из Ливерпуля пришли к выводу, что следы крови на саване не могли быть оставлены завёрнутым в него телом. Для выяснения направления движения крови, сочившейся из ран Иисуса Христа, специалисты провели несколько экспериментов с участием живого человека и манекена, использовав два типа крови: донорскую человеческую кровь и синтетическую жидкость с теми же свойствами. Были изучены различные положения тела, в том числе в стоящей и лежащей позициях, а также со сложенными в районе паха руками. Затем учёные сравнили полученные следы крови с имеющимися на плащанице и обнаружили множество несоответствий.

В подлинности Туринской плащаницы всегда возникали сомнения: ещё проведённое в 1988 году методом радиоуглеродного анализа исследование показало, что, скорее всего, хранящееся в Турине полотно датируется XIV веком — тем же периодом, когда появились первые упоминания о реликвии. Не настаивающие на обязательной аутентичности представители церкви и в этот раз сохраняют спокойствие: результаты нового исследования Туринской плащаницы «никоим образом не влияют на духовное и религиозное значение этого священного полотна», прокомментировал публикацию итогов работы учёных папский кустод (хранитель) и главный итальянский исследователь плащаницы, архиепископ Турина Чезаре Нозилья (Cesare Nosiglia). Туринская плащаница служит «иконой страданий и смерти Господа», и никакие анализы «никоим образом не влияют на духовное и религиозное значение этого священного полотна».