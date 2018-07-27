В Казани назначили заместителей министра по делам молодежи РТ 

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов представил своих заместителей, сообщает пресс-служба ведомства.
Первым заместителем министра по делам молодежи Татарстана назначен Тимур Сулейманов, который с апреля 2014 года работал исполнительным директором фонда «Сэлэт», а до того четыре года возглавлял Лигу студентов Татарстана. Он будет заниматься работой с детскими и молодежными общественных организаций, международным сотрудничеством и межкультурными коммуникациями.
Ответственность за развитие инфраструктуры молодежной политики возложена на Рината Садыкова, в течение 9 лет возглавлявшего Республиканский центр студенческих трудовых отрядов. Речь идет о программах капитального ремонта молодежных центров, подростковых клубов и детских оздоровительных лагерей по всей республике.
Третьим заместителем министра по делам молодежи назначена Анна Захматова, ранее работавшая в команде исполнительной дирекции спортивных и социальных проектов, где она отвечала за подготовку команды волонтеров к Универсиаде. Затем она больше года проработала в Москве в оргкомитете Всемирного фестиваля молодежи, который состоялся прошлой осенью в Сочи. Она будет отвечать за реализацию программ по молодежной политике в районах Татарстана.