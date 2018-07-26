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Аршавин помог «Кайрату» обыграть АЗ, «Витесс» Слуцкого отыграл два гола у «Вииторула»
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Аршавин помог «Кайрату» обыграть АЗ, «Витесс» Слуцкого отыграл два гола у «Вииторула» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В четверг большой футбольный день в Лиге Европы. Казахстанские клубы удачно стартовали во втором квалифай-раунде. «Кайрат» с Андреем Аршавиным блестяще сыграл на контратаках против АЗ (2:0). «Тобол» одолел «Пюник» (2:1), у гостей на последней минуте забил Руслан Корян.
"Витесс" Леонида Слуцкого провёл первый официальный матч. Пропустив дважды в гостях у «Вииторула», голландцы смогли отыграться — 2:2.
Протокол игры
Кайрат
АЗ Алкмаар
(1:0) Эсеола Адеринсола 12'
(2:0) Эсеола Адеринсола 50'
Плотников ВладимирВороговский ЯнПолитевич Сергей • Бато Шелдон • Суюмбаев Гафуржан • Куат Исламбек 85' (Парагульгов Магомед (85') • Исламхан Бауыржан • Фелипе Жуан • Изаэль Барбоса • Эсеола Адеринсола 78' (Эппель Мартон (78') • Аршавин Андрей 90' (Жуков Георгий (90')
Запасные: Лунин СтаниславПокатилов Стас • Абикен Айболь • Vyacheslav Shvyrev
Бизот Марко • Свенссон Юнас • Хацидиакос Пантелис • Влаар Рон • Оуведжан Томас • Тил Гуус • Мидтше Фредрик • Сёнтьенс Матс • Идрисси Уссама • Фрайдей Фред • Myron Boadu 72' (Бель-Хассани Иллиас (72')
Запасные: Де Бур Роди • Бергсма Леон • Ferdy Druijf • Вайндал Оуэн • Tijani Reijnders • Jamie Jacobs
26 июля. Стадион «Центральный стадион Алматы» (Алматы).
Протокол игры
Тобол
Пюник
(1:0) Федин Максим 49'
(2:0) Нургалиев Азат 80'
90' Корян Руслан (2:1)
Непогодов ДмитрийМирошниченко Дмитрий • Кассай Фернандер • Жулпа АртурасДмитренко ВикторБыстров Марат 68' (Нусербаев Танат (68') • Федин Максим • Квеквескири Ника • Канкава Джаба • Нургалиев Азат 90' (Жарынбетов Самат (90') • Лескано Хуан 72' (Турысбек Бауыржан (72')
Запасные: Дарабаев Аслан • Жумаскалиев Нурбол • Бусурманов Султан
Кобозев ЕвгенийДмитриев ВячеславЖестоков МаксимКадио ДидьеГригорян СеробВойнов Денис 81' (Богатырёв Альберт (81') • Трусевич Максим • Хайрапетян Ваган • Аракелян Алик 62' (Овсепян Румян (62') • Аветисян ПетросКонате Мохамед II 69' (Корян Руслан (69')
Запасные: Диаррассуба Дрисса • Bacar Balde • Стежко Виталий • Andrija Dragojevic
26 июля. Стадион «Центральный стадион Костаная».
Протокол игры
Вииторул Констанца
Витесс
(1:0) Denis Dragus 44'
(2:0) Denis Dragus 49'
53' Бюттнер Александер (2:1)
72' Линссен Брайн (2:2)
Кожокару Валентин • Mailson Lima 73' (Andrei Artean (73' 79') • Цэру БогданМладен Себастьян • Bradley de Nooijer • Аким Влад • Cristian Baluta • Вынэ Йонуц • Хаджи Янис • Denis Dragus 73' (Srdjan Luchin (73') • Alexandru Matan 30' (Хури Льес (30')
Запасные: Бузбуки Александру • Mihai Vodut • Чобану Андрей
Эдуарду Карвалью • Караваев ВячеславТеландер Расмус • Кларк-Солтер Джейк • Бюттнер Александер • Фор Наварон 84' (Беро Матуш (84') • Сереро Тулани • Беренс Рой • Брюнс Томас 68' (Гонг Хиллари (68') • Линссен Брайн • Матавж Тим
Запасные: Ван дер Верфф Майкел • Пасвер Ремко • Карами Халид • Oussama Darfalou • Кларк Макс
26 июля. Стадион «Центральный (Овидиу)».
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