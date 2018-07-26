Аршавин помог «Кайрату» обыграть АЗ, «Витесс» Слуцкого отыграл два гола у «Вииторула»

"Витесс" Леонида Слуцкого провёл первый официальный матч. Пропустив дважды в гостях у «Вииторула», голландцы смогли отыграться — 2:2.

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