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Росатом и корпорация по ядерной энергии ЮАР будут сотрудничать в сфере ядерной медицины
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Росатом и корпорация по ядерной энергии ЮАР будут сотрудничать в сфере ядерной медицины 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Rusatom Healthcare (интегратор госкорпорации «Росатом» в области радиационных технологий в медицине) и корпорация по атомной энергии ЮАР (NECSA) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования ядерных неэнергетических технологий. Об этом говорится в сообщении структуры Росатома.
Основными сферами сотрудничества станут ядерная медицина, в частности, диагностика и лечение рака не только в Африке, но и на других континентах.
Генеральный директор Rusatom Healthcare Денис Чередниченко отметил, что обе стороны обладают необходимыми знаниями в этой области и считают, что сотрудничество откроет для них новые рынки и ускорит технологическое развитие в области атомных технологий. «Ядерная медицина стремительно расширяет свое применение по всему миру и играет ключевую роль в ранней диагностике рака и других неинфекционных заболеваний», — приводятся в сообщении слова Чередниченко.
Rusatom Healthcare и NECSA планируют начать сотрудничество с целью строительства двух инновационных растворных реакторов на территории ЮАР. Они разработаны специально для экономически эффективного производства радионуклидов, применяемых в области ядерной медицины, имеют небольшие размеры и относительно невысокую стоимость. Стороны также планируют создание коммерческого циклотрона в ЮАР с целью дальнейшего наращивания производственных мощностей для нужд ядерной медицины в африканском регионе. Использование циклотрона является еще одним низкозатратным способом производства различных радионуклидных фармпрепаратов.
Еще одним планируемым направлением сотрудничества станет создание стандартизированных онкологических центров в странах Африки, в ЮАР и Российской Федерации.
"Ранняя диагностика рака очень важна для эффективного лечения рака, но до сих пор только очень маленькая доля населения Африки имеет доступ к этим жизненно важным технологиям. Мы будем работать в сотрудничестве с местными властями, бизнесом и медицинскими организациями в каждой из стран планируемой деятельности, чтобы это изменить", — приводятся в сообщении слова главы совета директоров NECSA доктора Келвин Кемм.
Соглашение о сотрудничестве между Rusatom Healthcare и NECSA было подписано на полях Саммита стран-членов ассоциации БРИКС, проходящего в Йоханнесбурге.
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