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«АиФ» проводит конкурс «Из Петербурга — с любовью»
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«АиФ» проводит конкурс «Из Петербурга — с любовью» 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Участвуйте в новом конкурсе «Из Петербурга — с любовью» от «АиФ» и получайте приятные призы. Многие хоть раз в жизни задавались вопросом — что такого особенного можно увезти с собой из Северной столицы или подарить своим близким, живущим за ее пределами? Не просто магнитик, значок или открытку, а что-то такое, что несло бы в себе целый спектр воспоминаний о нашем городе.
«Аргументы и факты» предлагают вместе создать антологию интересных идей для гостинцев, которая станет памяткой для путешественников и самих петербуржцев. Делитесь своими мыслями, участвуйте в наших опросах, присылайте свои советы и истории — и выигрывайте призы!
Подробности в нашей группе ВКонтакте.
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