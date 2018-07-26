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В Amazon Prime Video появится поддержка Dolby Atmos
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В Amazon Prime Video появится поддержка Dolby Atmos 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
Dolby Atmos — это технология звукового сопровождения следующего поколения, обеспечивающая захватывающий и объектный звук. Её часто называют золотым стандартом звука, в которой даже есть поддержка overhead дорожек для домашних кинотеатров с потолочными громкоговорителями. Теперь Amazon добавляет поддержку Dolby Atmos в Amazon Prime Video.
31 августа стартует первый оригинальный сериал Amazon Tom Clancy’s Jack Ryan. Владельцы новых Fire TV и Fire TV Cube получат возможность просмотра со звуком Dolby Atmos в Amazon Prime Video.
Также владельцам Fire TV и Fire TV Cube звук Dolby Atmos и HDR10+ будут доступны при просмотре сериала в Netflix.
Apple анонсировали планы по реализации поддержки Dolby Atmos этой осенью. В свою очередь, Roku уже поддерживает Dolby Atmos на некоторых моделях Roku TV, а также Roku Ultra.
ИСТОЧНИК: Cord Cutters News
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