В Amazon Prime Video появится поддержка Dolby Atmos

Dolby Atmos — это технология звукового сопровождения следующего поколения, обеспечивающая захватывающий и объектный звук. Её часто называют золотым стандартом звука, в которой даже есть поддержка overhead дорожек для домашних кинотеатров с потолочными громкоговорителями. Теперь Amazon добавляет поддержку Dolby Atmos в Amazon Prime Video.

31 августа стартует первый оригинальный сериал Amazon Tom Clancy’s Jack Ryan. Владельцы новых Fire TV и Fire TV Cube получат возможность просмотра со звуком Dolby Atmos в Amazon Prime Video.

Также владельцам Fire TV и Fire TV Cube звук Dolby Atmos и HDR10+ будут доступны при просмотре сериала в Netflix

Apple анонсировали планы по реализации поддержки Dolby Atmos этой осенью. В свою очередь, Roku уже поддерживает Dolby Atmos на некоторых моделях Roku TV, а также Roku Ultra.

ИСТОЧНИК: Cord Cutters News