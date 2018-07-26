Копию Самарского знамени подняли на Северном полюсе

МУРМАНСК , 26 июля. / ТАСС /. Копию Самарского знамени, подаренного болгарскому ополчению во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, впервые подняли на Северном полюсе в честь 140-летия освобождения Балкан от османского ига. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании «Атомфлот», копию знамени доставил на Северный полюс атомный ледокол «50 лет Победы».

"Впервые в истории на Северный полюс доставили изготовленную в Мурманске копию Самарского знамени", — сказали в компании.

Свидетелями церемонии на полюсе стали почти 120 туристов из разных стран, отправившихся на ледоколе на покорение ледяной макушки планеты. На Северном полюсе знамя развернули капитан атомного ледокола Олег Щапин и ответственный секретарь Мурманской областной общественной организации Союза писателей России Марина Чистоногова. Именно мурманские писатели стали инициаторами акции.

Славянский ход Подъем исторического символа на самой северной точке планеты даст начало масштабному проекту — Славянскому ходу Мурманск — Балканы. Как рассказал ТАСС руководитель проекта, мурманский писатель и журналист Дмитрий Коржов , проект посвящен 140-летию победы нашей страны в Русско-турецкой войне и освобождению Болгарии от османского ига.

города Словакии, Участники хода — писатели, педагоги, общественные деятели и журналисты из Мурманской области Петрозаводска . На автобусе они проследуют из Мурманска через Петрозаводск, Великий Новгород, Минск Сербии , Болгарии, Черногории . На отдельных этапах хода к участникам присоединятся деятели культуры из других российских городов. По маршруту будут проходить встречи с представителями творческих союзов, общественниками, а также выступления, акции памяти в местах, связанных с общей историей славянских стран.

Славянский ход в этом году повторит маршрут первого подобного хода Мурманск — Черногория, который состоялся в 1997 году.

Символ дружбы и единства

Самарское знамя был создано в одном из монастырей под Самарой и подарено жителями этого города сражавшимся вместе с русскими воинами за освобождение Балкан болгарским ополченцам во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в результате которой Османская империя лишилась владычества над балканскими странами. Это трехцветный флаг с полосами красного, белого и синего цветов. В центре полотнища находятся изображения Богоматери, а также Кирилла и Мефодия в золотом кресте.

Оригинальный стяг хранится в Национальном музее военной истории Болгарии.