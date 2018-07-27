Редакция Forbes Russia потребовала увольнения нового главного редактора

Также журналисты отметили, что у них нет доступа ни к печатной, ни к электронной версии журнала. После публикации шеф-редактор издания Екатерина Еременко в своем Facebook написала, что владельцы могут закрыть доступ и в Telegram-канал.

Через несколько минут пост был удален, а доступ действительно закрыт. О том, что сейчас происходит в редакции, Business FM рассказал на условиях анонимности один из сотрудников:

— Действительно, после этого поста мы потеряли доступ к Telegram-каналу, а в редакции происходит то же самое, что и вчера. У нас по-прежнему нет доступа к сайту, мы не можем заливать никакие новые материалы, не можем производить обновления. Исполняющий обязанности главного редактора отказался с нами встречаться, назначил встречу, а потом ее отменил.

— Озвучил свою реакцию: будут ли произведены изменения, о которых потребовали в публикации?

— Когда нам вчера объявляли о том, что Золотов станет исполняющим обязанности, было сказано, что все вопросы можно будет обсудить с ним сегодня. Мы по-прежнему не знаем, какую он занимает позицию, как он относится ко всей этой истории, как мы будем работать дальше. Пока мы просто никак не работаем. То есть мы все присутствуем на своих рабочих местах, но рабочий процесс не идет.

— Что касается потери доступа, почему так происходит, кто выключил?

— Вчера нам объяснили это техническим сбоем, связанным с внезапным отключением электричества. Здесь нет какой-то истории, что кто-то сказал «мы специально вам отрубили доступ». Нам говорят, что работы над восстановлением ведутся, но пока доступа нет.

Редакция Forbes Russia 26 июля подала заявление в прокуратуру , после того как из печатной версии журнала без разрешения главного редактора исчезла статья о бизнесе группы «Сумма». Владелец журнала объяснил исключение статьи возможными судебными исками от владельцев компании. Через несколько часов после этого исполняющий обязанности главного редактора Николай Мазурин был снят с должности, а сотрудникам журнала отключили возможность редактирования статей на его сайте и выключили электричество.

Электроснабжение было восстановлено за пять минут до совещания, на котором коллективу был представлен новый главный редактор. На этом фоне в Telegram-канале Forbes появилось заявление о «беспринципной цензуре и вмешательстве в дела редакции журнала».

Кстати, статья о группе «Сумма» «Дела семейные» до сих пор доступна в онлайн-версии Forbes.