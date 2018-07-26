Кондиционер-убийца и еще 5 летних ужасов офиса

Порошок для принтера, пыль и другие офисные хорроры, которые могут навредить красоте и здоровью.

Кондиционер

98 процентов кондиционеров — устройства рециркулярного типа, прогоняющие одни и те же потоки воздуха в замкнутом пространстве. Избыток тепла при этом выводится на улицу.

Несмотря на надписи «супернанофильтр», кондиционер не очищает воздух офиса от бактерий. Если кто-то из сотрудников болен ОРВИ, обязательно нужно проветривать помещение.

Самая частая ошибка при использовании кондиционера — установка слишком низкого температурного режима. Именно это приводит к бронхитам, болям в горле, насморку (как не простудиться в офисе читайте здесь). Оптимальная температура для офиса — 21-24 градуса.

Есть такое понятие, как «офисная аллергия». Нет, это не гениальная «отмазка» ленивых сотрудников. В офисе (особенно летом) много пыли, токсичных веществ и прочих аллергенов, умело прячущихся на полках, в книгах, между папками с документами.

Особую опасность представляют грибные споры, циркулирующие в воздухе. Именно они чаще всего провоцируют аллергию.

Легче всего собрать «грибной урожай» на фильтре кондиционера. Его нужно очищать раз в год — достаточно, чтобы избежать неприятных последствий.

Еще одна секретная «штаб-квартира» — горшки для цветов (в грунте грибные споры тоже живут). Не ленитесь и пересаживайте вазоны два раза в год.

Формальдегиды

Мебель, на которой вы сидите, едите и работаете под действием прямых солнечных лучей тоже может превратиться в маньяка. Столы, стулья и полки из некачественного МДФ и ДСП при нагревании выделяют токсичный газ — формальдегид. В первую очередь, от него страдают слизистые оболочки и кожные покровы — и не мечтайте о свежем цвете лица, сидя на «опасном» стуле.

Часто болит голова и мучает бессонница? Понюхайте мебель, на которой работаете — нет, мы не шутим. Если чувствуете «химический» запах, требуйте у работодателя новый стол. Менее радикальные меры безопасности — регулярное проветривание помещения. Не забывайте оставить окно открытым, уходя из офиса.

Порошок для принтера

Этот «зверь» опасен не для всех — только для аллергиков. Микроскопические частицы попадают в дыхательные пути, на слизистую оболочку глаз, провоцируя приступы кашля, покраснение и реакции со стороны кожных покровов.

Во избежание этих неприятностей копировальную технику лучше держать подальше от рабочего места. Проветривание и влажную уборку после заправки картриджа тоже никто не отменял.

«Туннельный» синдром

Пыль, кондиционер и формальдегиды — не единственные враги, с которыми надо бороться. Длительный набор текста на клавиатуре вызывает сдавливание нерва в запястном канале — начинают неметь пальцы, чувствуется легкое покалывание в области кисти. Чтобы этого избежать, регулярно делайте упражнения на восстановление кровообращения в области запястья. Это не сезонный «ужас». Так что когда лето закончится — продолжайте практиковать «мы писали, мы писали, наши пальчики устали…».