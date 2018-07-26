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Минтруд предложил включить профилактику ВИЧ в программу охраны труда
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Минтруд предложил включить профилактику ВИЧ в программу охраны труда 

Rambler News Service 1 час назад
Министерство труда и социальной защиты разрабатывает приказ о программе охраны труда, куда предлагается включить информацию о профилактике ВИЧ-инфекции, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время Минтрудом России ведется работа по подготовке проекта ведомственного приказа «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников организаций», в котором найдут отражение вопросы профилактики ВИЧ-инфекции в рамках программ инструктажей по охране труда», — сообщили в Минтруде.
Ранее правительство утвердило план мероприятий по реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Одним из мероприятий плана стало внедрение в программу проведения инструктажей по охране труда обучающего модуля для работников и работодателей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах. Ответственными за исполнение были назначены Минтруд, Минздрав, Роспотребнадзор и Международная организация труда.
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