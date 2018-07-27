В Оренбуржье заложено строительство нового комплекса по переработке нефти

В состав комплекса войдут установки атмосферно-вакуумной перегонки, битумная установка, товарный парк, установка фасовки битума, автомобильный и железнодорожный сливные и наливные терминалы, парк перекачки сырья, а также вспомогательные производства, включая мини-ТЭЦ для обеспечения комплекса паром и электроэнергией. Новый НПЗ располагается недалеко от Оренбургского газоперерабатывающего завода.

«Решение о строительстве нефтеперерабатывающего комплекса зрело несколько лет. — сказал президент ЗАО «ЮУПК» Рашид Сардаров . — Сегодня оно принято, а это значит, что перед Южно-Уральской промышленной компанией открываются новые перспективы, потому что новейший комплекс по переработке углеводородного сырья значительно увеличит мощность предприятия и расширит линейку выпускаемой продукции».

Губернатор Оренбуржья Юрий Берг отметил, что проект Южно-Уральской промышленной компании полностью отвечает стратегии развития Оренбургской области , в числе главных направлений которой — инвестиции, развитие производства, новые рабочие места, ответственная экологическая и социальная политика предприятий, сообщает пресс-служба губернатор и правительства области.

В день закладки нового предприятия был открыт памятный знак, символизирующий начало строительства. Окончание намечено на первый квартал 2021 года. На создание комплекса переработки углеводородного сырья ЗАО «ЮУПК» предусмотрены инвестиции в размере около 12 млрд рублей. Новый НПЗ предоставит 300 рабочих мест и увеличит объемы налоговых поступлений в бюджет региона.