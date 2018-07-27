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В Оренбуржье заложено строительство нового комплекса по переработке нефти
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В Оренбуржье заложено строительство нового комплекса по переработке нефти 

АиФ-Оренбург 56 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В состав комплекса войдут установки атмосферно-вакуумной перегонки, битумная установка, товарный парк, установка фасовки битума, автомобильный и железнодорожный сливные и наливные терминалы, парк перекачки сырья, а также вспомогательные производства, включая мини-ТЭЦ для обеспечения комплекса паром и электроэнергией. Новый НПЗ располагается недалеко от Оренбургского газоперерабатывающего завода.
«Решение о строительстве нефтеперерабатывающего комплекса зрело несколько лет. — сказал президент ЗАО «ЮУПК» Рашид Сардаров. — Сегодня оно принято, а это значит, что перед Южно-Уральской промышленной компанией открываются новые перспективы, потому что новейший комплекс по переработке углеводородного сырья значительно увеличит мощность предприятия и расширит линейку выпускаемой продукции».
Губернатор Оренбуржья Юрий Берг отметил, что проект Южно-Уральской промышленной компании полностью отвечает стратегии развития Оренбургской области, в числе главных направлений которой — инвестиции, развитие производства, новые рабочие места, ответственная экологическая и социальная политика предприятий, сообщает пресс-служба губернатор и правительства области.
Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов назвал строительство нефтеперерабатывающего комплекса ЮУПК еще одним оренбургским проектом, укрепляющим экономические связи приграничных регионов двух государств.
В день закладки нового предприятия был открыт памятный знак, символизирующий начало строительства. Окончание намечено на первый квартал 2021 года. На создание комплекса переработки углеводородного сырья ЗАО «ЮУПК» предусмотрены инвестиции в размере около 12 млрд рублей. Новый НПЗ предоставит 300 рабочих мест и увеличит объемы налоговых поступлений в бюджет региона.
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