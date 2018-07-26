Валентина Матвиенко назвала пять ключевых законов, принятых в этом году

Повышение МРОТ, выделение дополнительных 10 миллиардов рублей на лекарства для больных редкими заболеваниями, контрсанкции — таковы темы, которые, по словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, стали ключевыми в работе сенаторов в весеннюю сессию. Об этом она заявила на пресс-конференции по её итогам, отвечая на вопрос « Парламентской газеты ».

Пенсионный возраст повысят вместе с гарантиями трудоустройства

Совершенствование пенсионной системы — самая «горячая» тема лета. Валентина Матвиенко особо отметила — государство при любых условиях гарантирует гражданам выплату пенсий в соответствии с законодательством. И того, что происходило в 90-е, когда пенсии не выплачивались по году, не будет. Более того, по её словам, будут задействованы все ресурсы государства, чтобы повысить пенсии и проиндексировать их выше темпов инфляции. Их, по заявлению Минтруда , планируется увеличивать на тысячу рублей в год ближайшие пять лет.

Вместе с тем спикер настаивает на том, чтобы были разработаны спецпрограммы по регулированию рынка труда для граждан предпенсионного возраста, программы их медицинского обеспечения, что в итоге должно привести к повышению средней продолжительности жизни в России . «Сегодня надо обсуждать именно эти меры, чтобы граждане перестали беспокоиться, что они не смогут найти работу после 50 лет или их смогут уволить. Например, считаю, что нужны более высокие выплаты от государства безработным гражданам», — пояснила она.

Весь комплекс таких мер надо принимать в пакете с изменениями в пенсионное законодательство. Но то, что возраст выхода на пенсию будет повышен, — вопрос решённый. И, как считает Валентина Матвиенко, оправданный — по её словам, из-за «демографической ямы», в которую страна попала в 90-е годы, на одного пенсионера через два-три года придётся лишь по одному работнику. «Можно было бы отложить изменения на попозже, но тогда они были бы более болезненными. Это было бы безответственное решение», — считает она.

«Этих нелюдей надо жёстко наказать»

На заседании Совета Федерации 24 июля спикер палаты регионов предложила демонтировать «клетки», в которых в зале суда сидят заключённые. Отвечая на вопрос журналистов, Валентина Матвиенко заявила, что она считает «абсолютно недопустимой ситуацию», когда человек ещё не признан преступником, но уже изолирован от общества.

«Это нарушение конвенций, которые подписала Россия, унижение человеческого достоинства. Конечно, прежде чем принимать решение об отмене «клеток» и «аквариумов» в залах суда, мы должны продумать меры безопасности, которые позволят избежать побега заключённого. Нами уже дано поручение Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству заняться предметной проработкой вопроса — это потребует времени, но мы обязательно продолжим этим заниматься», — пообещала Матвиенко.

Продолжая «уголовный блок», она призналась, что была потрясена случаем в исправительной колонии №1 Ярославской области . Ранее в Интернете появился ролик, на котором сотрудники тюрьмы ломают ступни заключённому в течение двадцати минут. «Я, честно признаюсь, не смогла досмотреть этот ролик до конца, выключила, Это чудовищно! — заявила спикер. — Считаю, что должно быть проведено самое серьёзное расследование и применено самое жёсткое наказание к этим нелюдям, которые позволили себе такие зверства».

Подобные ситуации надо изживать. Из армии-то мы это изжили — дедовщины как системы уже нет.

Она также возмущена реакцией на это преступление некоторых представителей ФСИН, которые намерились разобраться в первую очередь с тем, как произошла «утечка» ролика в Интернет: «Если кто-то из руководителей озаботился только этим, то надо к таким руководителям тоже применить кадровые меры. Подобные ситуации надо изживать. Из армии-то мы это изжили — дедовщины как системы уже нет».

По её мнению, ключ к решению проблемы — разделение функции контроля и охраны с функциями воспитания и социализации заключённых. «Этим (социализацией. — Прим. ред.) должна заниматься гражданская служба, — считает Валентина Матвиенко. — Нужна такая реформа во ФСИН, и мы обязательно подключимся к этой работе. Общество не должно принимать такие злодеяния, которые произошли в ярославской тюрьме».

Продолжение саммита в Хельсинки следует

Во внешнеполитическом блоке вопросов журналистов более всего интересовало дальнейшее развитие отношений России и США . Валентина Матвиенко подтвердила вероятность повторного приезда американских конгрессменов в Москву в начале августе. Вместе с тем она посетовала, что поведение коллег во многом «завязано» на внутриамериканскую политику — это заставляет конгрессменов менять позиции, озвученные в России, по возвращению в Соединённые Штаты.

Что касается встреч на уровне президентов, то спикер подтвердила — приглашение Владимиру Путину посетить США от Дональда Трампа действительно поступило. «То, что после исторического саммита в Хельсинки внешнеполитические ведомства обеих стран работают над совместной повесткой, — это нормальная дипломатическая работа. Где и когда произойдёт следующая встреча президентов наших стран, будет известно позже, — важно, что она планируется, что считаю это крайне позитивным сигналом. Уверена, что продолжение саммита в Хельсинки будет», — заявила Валентина Матвиенко.

Одно из направлений, где Россия и США могут сотрудничать, — решение проблемы Корейского полуострова. В этой связи Валентина Матвиенко сообщила, что её визит в КНДР и Южную Корею состоится осенью этого года — вероятность этого она оценила в 90 процентов.

Где и когда произойдёт следующая встреча президентов наших стран, будет известно позже, — важно, что она планируется, что считаю это крайне позитивным сигналом.

Наши — всё равно лучшие

Кроме того, спикер палаты регионов честно призналась журналистам, что её до сих пор не «отпустил» чемпионат мира по футболу, прошедший в России. Шквал положительных эмоций хочется он вызвал не только у болельщиков, но и у властей. Однако смогут ли парламентарии использовать полученный багаж в переговорах с зарубежными коллегами? Спикер Совета Федерации согласна, что после чемпионата «в пух и прах развеяны страшилки» о нашей стране. И такой позитив надо, по её мнению, «освоить» в поле международных отношений — и делать это стоит не за счёт «тупой пропаганды», а с помощью живого человеческого общения между политиками, парламентариями.

После чемпионата некоторые руководители регионов заявили, что стоило бы вернуть рекламу пива на стадионы — в частности, об этом говорил глава Татарстана Рустам Минниханов . С точки зрения председателя палаты регионов, употребление пива на стадионах к наследию чемпионата не относится. «От меня не ожидайте поддержки этой инициативы. Считаю, что стадионы нужны для здорового образа жизни, чтобы они были постоянно заняты, в том числе детьми. Моя личная точка зрения — не поддерживать возвращение пива на стадионы, — отрезала спикер. — В России очень многое сделано в последние годы по борьбе с алкоголизмом. И есть результаты — уровень алкоголизации реально снижается. Не хотелось бы, чтобы это было перечёркнуто».

Известно, что лучшим голом на ЧМ-2018 признан гол француза Бенжамена Павара . Однако Валентина Матвиенко сказала, что ей больше других понравился гол Дениса Черышева , который он забил хорватам в четвертьфинале.

Главное политическое событие — выборы президента

Спикера порадовало то, что медийная активность сенаторов растёт из года в год — традиция не была нарушена и в эту сессию. «Нам есть что сказать, и мы должны быть публичными людьми, информировать о нашей работе людей. Хочу поблагодарить за работу СМИ — вы освещаете работу Совета Федерации подробно и объективно», — обратилась она к журналистам.

Не снижается и активность сенаторов по количеству внесённых законов в Госдуму — с января члены Совета Федерации подготовили и внесли в парламент более 90 законопроектов! Один из наиболее значимых, по мнению Валентины Матвиенко, поправки об орфанных заболеваниях. Документ расширяет перечень видов редких тяжёлых болезней, лекарства от которых предоставляются за счёт государства. «Теперь есть все основания для Минфина , чтобы внести в расходы бюджета дополнительно более 10 миллиардов рублей для закупки таких лекарств», — отметила спикер.

90 законопроектов подготовили и внесли в Госдуму сенаторы с января 2018 года. Этот закон стал одним из пяти ключевых документов, работу над которыми спикер выделила особо — топ-5 она назвала, отвечая на вопрос «Парламентской газеты». Помимо закона о редких заболеваниях, в него вошли законы о повышении МРОТ до 11 163 рублей, о ликвидации фирм-посредников при оплате услуг ЖКХ, о контрсанкциях и закон об установлении новой памятной даты 8 апреля в честь присоединения в 1782 году Крыма и Тамани к России.

Главным политическим событием сессии Валентина Матвиенко назвала выборы Президента России — во время их проведения было зафиксировано минимальное количество претензий. «Это говорит о том, что принятые нами законы по совершенствованию избирательного законодательства дают результаты — мы движемся к понятной и прозрачной избирательной системе», — считает она.

Журналисты поинтересовались у председателя Совфеда, будет ли изменена дата единого дня голосования? Сейчас она закреплена в законодательстве, но в ЦИК России не раз высказывались за то, чтобы обсудить перенос даты на более поздний срок. Например, на конец сентября. Однако Валентина Матвиенко считает, что, учитывая масштабы и размеры страны, найти дату, которой бы «все аплодировали и остались довольны», практически невозможно. Но посоветоваться с регионами и политическими партиями, по её мнению, можно. Она привела в пример опыт Москвы, которая с этого года создаёт экстерриториальные избиркомы, чтобы москвичи могли проголосовать, не выезжая с дачных участков, которые находятся за пределами столицы. «Это опыт можно законодательно оформить», — сказала Валентина Матвиенко.

Где летом отдохнут сенаторы

А ещё она развеяла мифы об отпуске парламентариев. Первый — сенаторам, мол, запрещают отдыхать из-за майского указа Президента РФ о стратегических целях до 2024 года, для реализации которых требуется провести огромную законодательную работу уже до конца года. Валентина Матвиенко же считает, что если не восстановить силы, то эффективность труда будет низкая. Поэтому в августе у законодателей — каникулы.

Второй миф — парламентариям запрещают отдыхать за пределами России. «Каждый сенатор сам выбирает место и время отпуска. Мы не контролируем, кто и куда выезжает. Нельзя перегибать палку, мы доверяем нашим коллегам. И даже если они хотят поехать в страну с повышенными рисками — это их ответственность за эти самые риски. Кстати, с каждым годом всё больше сенаторов предпочитают отдых в России», — заметила Валентина Матвиенко.

Сама она будет отдыхать в России — как рассказала спикер журналистам, по традиции это будет поездка по двум-трём регионам нашей страны. «До конца ещё график не сложился, но точно поеду этим летом в Крым», — сообщила Валентина Матвиенко.