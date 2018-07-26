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Тайны Юнус-Бека Евкурова раскроет НТВ
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Тайны Юнус-Бека Евкурова раскроет НТВ 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В эту субботу зрители телеканала НТВ увидят абсолютный эксклюзив: проект Леонида Закошанского «Тоже люди» посвящен на этот раз 55-летию главы Ингушетии, Герою России, очень закрытому человеку.
Очередной выпуск программы будет посвящен Юнус-Беку Евкурову. Генерал, который стал главой республики, с самого детства мечтал быть военным. Гарнизоны и горячие точки — так прошла большая часть его жизни. Девять лет он возглавляет один из самых сложных регионов России.
Также он раскроет некоторые подробности военной операции, которая до сих пор находится под грифом «секретно». Но когда Юнус-Бек рассказывает о детях, вся суровость с его лица уходит: «Старший сын пойдет по моим стопам — станет разведчиком, другой хочет быть летчиком, а дочка будет военным врачом».
Об этом и многом другом из жизни Юнус-Бека Евкурова телезрители канала НТВ узнают вместе с Леонидом Закошанским в эту субботу, 28 июля, в 23:25.
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