«Чума на оба ваши дома»: Почему НАБУ хочет уничтожить САП

Несмотря на то, что генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артём Сытник добивались увольнения руководителя САП, в итоге он отделался дисциплинарным взысканием в виде выговора.

Заседание комиссии прокуроров — фиаско Сытника

Заседание сопровождалось митингом близких к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) активистов, которые поддерживали необходимость увольнения чиновника — перед дверьми были замечены глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин , активист Дарья Каленюк, участники Автомайдана Алексей Гриценко, Евгений Шевченко

Последний известен тем, что ранее в интервью журналистам рассказал, что выступал агентом НАБУ в расследовании ряда коррупционных дел. Шевченко заявил, что у антикоррупционного прокурора есть давний знакомый Богдан Якимец, который является хранителем чёрного нала. Через него Холодницкий якобы формирует коррупционные доходы, полученные незаконным путём. В целом, претензии активистов к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сводились к срыву пяти серьезных антикоррупционных расследований:

— дело о получении взятки от Партии регионов бывшим главой Центризбиркома Михаилом Охендовским,

— предложение взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун мэром города Вишневое Ильей Диким,

— дело о незадекларированном доме начальника Академии сухопутных войск во Львове Павла Ткачука,

— дело о неуплате авиакомпанией МАУ в бюджет части средств от продажи авиабилетов, которые должны были быть направлены в специальный государственный фонд.

Стоит отметить, что днем ранее 33 прокурора САП выступили с письмом, где опровергли заявления НАБУ и генпрокуратуры , прокуроры поддержали Холодницкого и взяли на себя ответственность за решения САП по делам, где его обвинили. Такая почти единогласная поддержка коллег давала руководителю САП надежду на благоприятное для него решение комиссии.

Во время заседания комиссии докладчик Александр Ковальчук зачитал список нарушений, выявленных у Холодницкого за последние 3 месяца:

1. Внепроцессуальные контакты с фигурантами дела о попытке подкупа и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун представителями Радикальной партии Олега Ляшко и мэром Вишневого Ильёй Диковым — застройщиком Сергеем Кафтя. В ГПУ и НАБУ говорили, что Холодницкий требовал от Кафти скрыть информацию о вымогательстве у него квартир мэром Вишневого и заблаговременно „настроил“ застройщика на нужную позицию при допросе.

2. Встречи Холодницкого с нардепом от „Народного фронта“ Логвинским, где они обсуждали ход следствия по ряду дел (речь идёт о производствах в отношении структур „Бельведер“, „Золотой мандарин“), где по версии СМИ как раз и замешан влиятельный „фронтовик“.

3. Передача подследственности одного уголовного дела в отношении бизнесмена Олега Бахматюка в Нацполицию и отказ в активизации следствия по другим производствам.

4. История вероятного незаконного обогащения экс-главы Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Натальи Корчак , которую НАБУ проверяла в части недостоверного декларирования информации об используемых ею активах. Антикоррупционному прокурору ставят в вину отказ согласования отдельных процессуальных документов в деле.

5. Контакты с мэром Одессы Геннадием Трухановым и его окружением, которых Холодницкий якобы информировал о деталях хода следствия и оперативных планах в уголовном производстве по „делу Краяна“.

Практически все эти нарушения стали известны прокурорам из „прослушки“, которую в кабинете Холодницкого установили детективы НАБУ по согласованию с генпрокурором Луценко.

В заключении член КДКП пришёл к выводу о том, что грубые нарушения со стороны главы САП действительно имели место, однако, ссылаясь на отсутствие предусмотренных законом полномочий, предложил ограничиться наказанием в виде выговора.

Директор НАБУ Артем Сытник попытался убедить членов комиссии в необходимости увольнения Холодницкого. „Этот посыл — выговор для каждого прокурора будет воспринят так: „Делай, что хочешь, максимум тебе грозит выговор““, — негодовал он.

Сытник сообщил, что ему известно о регистрации уголовного дела по факту возможного разглашения главой САП сведений досудебного расследования и склонения фигуранта производства о предложении взятки Ульяне Супрун — Сергея Кафки к даче заведомо неправдивых показаний соответствующих уголовных дел. По его словам, их расследование поручено СБУ

В свою очередь, Холодницкий настаивал на законности и обоснованности своих действий, согласившись лишь с тем, что иногда допускал нарушение этических норм.

»По поводу этики — могу согласиться. Но когда приходят в 11 часов, и порой можешь допустить использование нелитературных высказываний. Перед каждым, к кому я обратился нецензурно, я извинился», — ответил чиновник.

Кроме того, Холодницкий заявил, что на его подчиненных оказывалось давление в свете его дисциплинарного дела, намекая на неких сотрудников НАБУ, которые якобы угрожали прокурорам Антикоррупционной прокуратуры тем, что в случае его увольнения те «станут ручными». В итоге руководитель САП все же останется на своей должности, одержав промежуточную победу в борьбе против своих оппонентов.

Истинная подоплека войны между НАБУ и САП Стоит подчеркнуть, что нынешнее заседание — последствие весеннего скандала с Холодницким . Тогда, при содействии НАБУ в его кабинете установили «жучок». В результате прослушивания, инициированного департаментом, связанным с орбитой интересов ближайших соратников президента — нардепов Игоря Кононенко Александра Грановского , выяснилось, что руководитель САП может быть причастен к возможным злоупотреблениям и способствовать «решению» вопросов по некоторым уголовным делам. И хотя поначалу Луценко анонсировал открытие уголовных дел, все закончилось лишь дисциплинарным взысканием.

Настоящий всплеск борьбы между двумя крупнейшими антикоррупционными структурами начался после того, как САП закрыло уголовное дело в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря («дело рюкзаков Авакова»).

Однако данный факт — лишь повод. Настоящая подоплека противостояния кроется в размежевании позиций внутри украинской элиты.

Назар Холодницкий

Холодницкий и САП ушли в орбиту влияния министра МВД Авакова и «Народного фронта». Представители данной политической силы пытаются уйти с тонущего корабля, где капитаном президент Порошенко, рейтинги которого обвалились критически — до 5-6 процентов голосов избирателей. И вот, с целью сохранения позиций они будут делать ставку на будущих выборах на оппонента нынешнего президента Юлию Тимошенко . О близости Авакакова и Холодницкого говорит группа поддержки, выступавшая в защиту последнего во время митинга близких к Банковой антикоррупционеров — ее возглавлял одиозный Илья Кива

Кроме того, на днях Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело против депутата «Народного фронта» Дениса Дзензерского, которое вело НАБУ. В процессе расследования выяснилось, что политик владеет и руководит незадекларированными компаниями на территории Украины, а также оффшорными компаниями на территории Кипра

В свою очередь, президент и его ближайшее окружение ведут ответную игру, не допустив усиления конкурентов, в результате чего произошло сближение президентского окружения с директором НАБУ Артемом Сытником. Поэтому вся шумиха вокруг возможной отставки Холодницкого — отчетливая попытка выбить почву из-под ног у его нового политического шефа — Авакова.

Таким образом, органы, призванные бороться с коррупцией, оказались лишь инструментом политической борьбы президента и его нынешних неявных, но всем известных оппонентов, главным из которых является министр МВД Аваков.

Все это Конечно, разрушает имидж данных структур и ведет к падению доверия к ним со стороны граждан, которые все больше укрепляются в понимании несостоятельности «майданной» элиты, ее неспособности достойно руководить страной и нежелании бороться с коррупцией на деле.