Префект САО Владислав Базанчук 25 июля встретился с жителями округа

25 июля 2018 года в 19.00 по адресу улица Флотская, д.11 состоялась встреча префекта Северного административного округа города Москвы В. И. Базанчука с населением по теме: «Развитие транспортной системы Северного административного округа города Москвы».

С обстоятельным докладом на эту тему перед жителями выступил зампрефекта Олег Попов

Перед началом встречи все желающие могли проконсультироваться со специалистами разных профилей и получить ответы на интересующие их вопросы.

На встрече присутствовали: заместители префекта, главы управ районов, и.о. глав управ районов, заместители глав управ районов по работе с населением, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, директора ГБУ «Жилищник» районов, представители силовых структур, руководители окружных управлений, жители округа, главы муниципальных округов и депутаты Совета депутатов, представители окружных средств массовой информации — 194 человек (из них — 153 жителя).

В ходе встречи поступило 43 вопроса (35 — устно, 8 — письменно).

На встрече были заданы вопросы развитии округа, жилищно-коммунальном-хозяйстве, благоустройстве.

Полная видеоверсия встречи будет размещена ЗДЕСЬ в ближайшее время.