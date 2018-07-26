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Префект САО Владислав Базанчук 25 июля встретился с жителями округа
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Префект САО Владислав Базанчук 25 июля встретился с жителями округа 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
25 июля 2018 года в 19.00 по адресу улица Флотская, д.11 состоялась встреча префекта Северного административного округа города Москвы В. И. Базанчука с населением по теме: «Развитие транспортной системы Северного административного округа города Москвы».
С обстоятельным докладом на эту тему перед жителями выступил зампрефекта Олег Попов.
Перед началом встречи все желающие могли проконсультироваться со специалистами разных профилей и получить ответы на интересующие их вопросы.
На встрече присутствовали: заместители префекта, главы управ районов, и.о. глав управ районов, заместители глав управ районов по работе с населением, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, директора ГБУ «Жилищник» районов, представители силовых структур, руководители окружных управлений, жители округа, главы муниципальных округов и депутаты Совета депутатов, представители окружных средств массовой информации — 194 человек (из них — 153 жителя).
В ходе встречи поступило 43 вопроса (35 — устно, 8 — письменно).
На встрече были заданы вопросы развитии округа, жилищно-коммунальном-хозяйстве, благоустройстве.
Полная видеоверсия встречи будет размещена ЗДЕСЬ в ближайшее время.
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