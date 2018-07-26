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ФАС прокомментировала предложенные Минсельхозом меры поддержки виноделов
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ФАС прокомментировала предложенные Минсельхозом меры поддержки виноделов 

Rambler News Service 1 час назад
Любые меры поддержки необходимо проверять на соответствие нормам ВТО, заявили RNS в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), комментируя предложенные Минсельхозом меры поддержки виноделов.
«Мы поддерживаем разумные меры, направленные на поддержку отечественных производителей винограда, возрождение виноградарства в России… Также стоит отметить, что любые преференциальные действия по отношению к местным производителям необходимо проверять на соответствие нормам ВТО», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что «любые меры поддержки и протекционистские действия не должны мешать здоровой конкуренции качественных отечественных и импортных вин».
«Зарубежная практика показывает, что своих виноградарей поддерживают многие страны. Однако такая поддержка не должна быть явной дискриминацией производителей импортных вин», — подчеркнули в пресс-службе ФАС.
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев направил в адрес первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова предложения по развитию российского виноделия и виноградарства, писали «Известия».
Минсельхоз предложил создать условия для продажи российских вин, которые бы способствовали их максимальному сбыту через предприятия торговли и общественного питания, а также иные каналы сбыта. К примеру, на воздушном и наземном транспорте, магазинах беспошлинной торговли, в государственных компаниях и органах власти, учреждениях культуры.
Также Патрушев предложил обеспечить стабильное выделение средств господдержки на закладку и уход за виноградниками в объеме порядка 3,5 млрд рублей в год, в том числе за счет поступления средств от сбора акцизов. Также Минсельхоз считает нужным сохранить преференциальную акцизную политику в отношении вина, сделанного из отечественного винограда, а также ввести акциз на виноматериалы и существенно повысить ставки на винные напитки.
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