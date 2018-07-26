ФАС прокомментировала предложенные Минсельхозом меры поддержки виноделов

«Мы поддерживаем разумные меры, направленные на поддержку отечественных производителей винограда, возрождение виноградарства в России … Также стоит отметить, что любые преференциальные действия по отношению к местным производителям необходимо проверять на соответствие нормам ВТО», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что «любые меры поддержки и протекционистские действия не должны мешать здоровой конкуренции качественных отечественных и импортных вин».

«Зарубежная практика показывает, что своих виноградарей поддерживают многие страны. Однако такая поддержка не должна быть явной дискриминацией производителей импортных вин», — подчеркнули в пресс-службе ФАС.

Минсельхоз предложил создать условия для продажи российских вин, которые бы способствовали их максимальному сбыту через предприятия торговли и общественного питания, а также иные каналы сбыта. К примеру, на воздушном и наземном транспорте, магазинах беспошлинной торговли, в государственных компаниях и органах власти, учреждениях культуры.

Также Патрушев предложил обеспечить стабильное выделение средств господдержки на закладку и уход за виноградниками в объеме порядка 3,5 млрд рублей в год, в том числе за счет поступления средств от сбора акцизов. Также Минсельхоз считает нужным сохранить преференциальную акцизную политику в отношении вина, сделанного из отечественного винограда, а также ввести акциз на виноматериалы и существенно повысить ставки на винные напитки.