Правительство Самарской области и Роскачество договорились о сотрудничестве 

Напомним, соглашение между Роскачеством и администрацией региона было заключено в прошлом году.
Максим Протасов отметил, что это новая веха в работе по улучшению качества товаров и услуг в губернии. «Все мероприятия, которые мы обговорили с коллегами из правительства Самарской области, принесут пользу каждому потребителю, так как каждый должен быть уверен в том, что он покупает и приносит домой, — подчеркнул руководитель организации. — Мы будем принимать предложения от главы региона и правительства области по решению точечных задач».
Кроме того, будут выделены лучшие региональные товары, которые пока что на федеральном уровне не реализуются. Они могут быть включены в исследования Роскачества и, возможно, получат государственный знак качества. Отметим, что сегодня такой знак отличия получило масло «Выбор хозяйки», произведенное на Кошкинском маслозаводе. Это первый товар в Самарской области, у которого есть государственный знак качества.
Максим Протасов рассказал также, что в различных областях промышленности и сферы услуг губернии будут выбраны предприятия для внедрения лучших подходов в управлении бизнес-процессами. По словам Александра Кобенко, планируется, что работу в части системы добровольной сертификации для производителей интегрируют в мероприятия, которые будут проводиться вместе с Роскачеством. «Мы понимаем, что это звенья одной цепи, и нужно сделать так, чтобы мы с Роскачеством работали по единым стандартам», — подчеркнул Александр Кобенко.