Правительство Самарской области и Роскачество договорились о сотрудничестве

Напомним, соглашение между Роскачеством и администрацией региона было заключено в прошлом году.

Максим Протасов отметил, что это новая веха в работе по улучшению качества товаров и услуг в губернии. «Все мероприятия, которые мы обговорили с коллегами из правительства Самарской области , принесут пользу каждому потребителю, так как каждый должен быть уверен в том, что он покупает и приносит домой, — подчеркнул руководитель организации. — Мы будем принимать предложения от главы региона и правительства области по решению точечных задач».

Кроме того, будут выделены лучшие региональные товары, которые пока что на федеральном уровне не реализуются. Они могут быть включены в исследования Роскачества и, возможно, получат государственный знак качества. Отметим, что сегодня такой знак отличия получило масло «Выбор хозяйки», произведенное на Кошкинском маслозаводе. Это первый товар в Самарской области, у которого есть государственный знак качества.