Россия и Евросоюз совместно улучшат жизнь приграничных северных регионов

В социально-экономическое развитие приграничных территорий на северо-западе России вложат 123 миллиона евро. Деньги будут направлены в рамках трёх программ сотрудничества российского государства с Европейским союзом

Арктика вне политики

В четверг, 26 июля, Госдума рассмотрела законопроекты о ратификации трёх соглашений о финансировании программ приграничного сотрудничества России и Европы. Они различаются только составом участников и объёмом финансирования, а вот цели и задачи у них схожи: поддержка малого и среднего бизнеса, улучшение экологии, сохранение местных традиций, повышение мобильности населения и служб и всё остальное, что должно улучшить жизнь жителей арктических территорий по обе стороны границы. Срок действия всех программ рассчитан до 2024 года.

Из проектов следует, что на деньги России и Европы в приграничных территориях будут строить новые дороги и обустраивать пункты пропуска, создавать устойчивые к местной погоде системы транспорта и связи, внедрять технологические инновации, совершенствовать систему здравоохранения и образования. Также будет уделено внимание развитию туризма, научной работе и адаптации регионов к изменению климата.

«Приграничное сотрудничество — это важная составляющая российской внешнеполитической линии, оно содействует созданию пояса добрососедства и безопасности», — отметила она, представляя коллегам законопроекты.

Российскую Федерацию в этих программах представляет Правительство, в частности — Министерство экономического развития и торговли . Как пояснил заместитель главы МЭР Азер Талыбов , при отборе проектов стороны совместно определяют приоритеты, в основе которых, как правило, лежат потребности трансграничных территорий. «Мы считаем, такие проекты направлены на создание социально-экономических условий, решение инфраструктурных проблем, создание для населения благоприятных условий. Поэтому все эти проекты — для народа», — резюмировал он.

Примеры сотрудничества

Успешность предыдущих программ российское Правительство измеряет в финансовом эффекте: благодаря им удалось привлечь больше средств под проекты для Северо-Западного федерального округа, причём все они отвечали интересам местных жителей и национальной стратегии развития этих территорий.

Один из примеров — проект «Тепловые насосы в Барнец-регионе», реализованный в рамках программы «Коларктик». Тепловые насосы — экологичный и малозатратный вариант отопления и водонагрева, который производит тепло за счёт энергии, аккумулированной в окружающей среде. В Финляндии их используют уже почти 10 лет. Благодаря проекту российские учёные смогли изучить финские технологии. А в рамках проекта «Полярный ветер» проходило развитие энергоснабжения Ненецкого автономного округа с помощью перехода от углеводородного топлива к местным альтернативным источникам тепла и электричества.

Важным начинанием стал проект «Создание сети сотрудничества по радиационной защите и исследованиям Евро-Арктического региона» (CEEPRA). Российские и финские учёные изучали последствия от ядерных аварий для коренного населения Баренц-региона, а также изучали наличие опасных элементов в продуктах, которые использует местное население — ягодах, рыбе, оленине. Помимо ценных результатов совместной работы, участники проекта — исследовательские учреждения России, Финляндии и Норвегии — наладили тесные контакты и разработали совместную стратегию на случай возникновения ЧС, а также начали проводить совместный мониторинг окружающей среды.

Большая работа была проведена участниками проекта «Коларктик лосось». Эксперты и рыбаки из арктических регионов посетили более 200 рек и собрали образцы мальков и взрослых рыб. В итоге была создана объединённая база данных, которая позволила провести комплексное генетическое исследование лосося, определить миграционные модели различных стай. Эта информация была предоставлена органам власти всех стран — участниц проекта, благодаря чему они смогли работать над повышением эффективности управления рыбным промыслом.