Глеб Никитин решил с руководством «Газпром газораспределение Нижний Новгород» вопрос о возобновлении горячего водоснабжения в Арзамасе

Внеплановое отключение горячей воды в 10 микрорайоне Арзамаса произошло утром 19 июля. Под ограничение попали поликлиника, два детских сада и многоквартирные дома, в которых проживают около 2000 человек. Причиной прекращения горячего водоснабжения стали долги ведомственной котельной ООО «Рикор Энерго» перед ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в сумме более 17 млн рублей (с учетом авансовых платежей за июль). Этот долг, в свою очередь, образовался из-за задолженности за поставленную тепловую энергию и горячую воду МУ «Теплоэнергетическое производственное предприятие». При этом у жителей, чьи дома попали под отключения, значительных долгов за коммунальные услуги нет.

В связи со сложившейся ситуацией администрация г. Арзамас провела служебное расследование, результаты которого были представлены главе региона.

По итогам встречи Глеба Никитина и Сергея Комиссарова была достигнута договоренность о рассрочке задолженности МУ ТЭПП перед ООО «Рикор Энерго» и решен вопрос о возобновлении горячего водоснабжения в жилых домах и социальных объектах Арзамаса.

«Недопустимо лишать жителей коммунальной услуги, которую они оплатили. На сегодняшний день ситуация нормализована, приняты кадровые решения в отношении тех, кто сделал ее возможной. Правительство Нижегородской области будет контролировать исполнение должником своих обязательств перед ресурсоснабжающей организацией», — подвел итоги совещанияГлеб Никитин.