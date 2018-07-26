Социальная карта бюджет бережет

Льготы на сумму более 45 миллиардов рублей в год предоставляются москвичам с помощью социальной карты. На вопросы горожан об использовании карты, поступившие в редакцию «Вечерки», отвечают эксперты.

Для чего вообще нужна социальная карта? Что она дает?

Константин Белобоков, предприниматель

— Социальную карту можно использовать в качестве дисконтной при покупке товаров или услуг в более чем 5 тысячах торгово-сервисных предприятий. Полный список партнеров можно посмотреть на сайте soccard.ru. Используя социальную карту, можно также выполнять все привычные банковские операции: снимать и вносить наличные, оплачивать покупки и услуги. Карта служит льготным проездным документом в наземном транспорте, метро и МЦК. С ее помощью также можно записаться к врачу. А предъявив карту в кассе зоопарка или некоторых катков Москвы можно получить бесплатный билет.

Школьникам можно получить карту?

Дмитрий Скворцов , заместитель генерального директора ГУП «Московский социальный регистр»:

— Социальную карту могут получать и школьники. Она дает дополнительные возможности, например бесплатно посещать музеи. Правда, платежная система в этой карте заблокирована. Однако после достижения 14 лет карту можно использовать в полном объеме.

В марте я бесплатно отремонтировал компьютер по социальной карте москвича. Это была разовая акция?

— Сервис «Чудо техники» продлевает бесплатную услугу удаленной ИТ-поддержки для владельцев социальной карты москвича. Получить сертификат можно до 31 июля на сайте help.ct.mos.ru. За время первого этапа акции мы получили более 1500 заявок.

Где и как можно оформить социальную карту москвича?

Лидия Яковлева, продавец

Татьяна Леонова , ответственная за координацию деятельности центров госуслуг ЦАО «Мои документы»:

— Оформить социальную карту можно в любом из 128 центров государственных услуг Москвы, причем пакет документов минимальный. Необходимы документы, подтверждающие личность и льготу обратившегося. Также нужна фотография, но сфотографироваться можно на месте, то есть в самом центре. Социальная карта оформляется в течение 30 дней. Замечу, что на период оформления социальной карты заявителю, имеющему право на бесплатный проезд в городском транспорте, кроме такси и маршрутных такси, выдается временный единый билет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Социальный сертификат в 2017 году начислен на 250 000 карт на сумму 837 миллионов рублей 800 миллионов проходов совершено в московском транспорте в прошлом году с использованием социальных карт 6,6 миллиона покупок совершили держатели карт в прошлом году, сэкономив 130 миллионов рублей