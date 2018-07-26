Парашют от «Ростеха» испытали на топ‐менеджере госкорпорации

Генеральный директор парашютостроения «Ростеха» Сергей Хурсевич стал первым испытателем нового десантного парашюта Д‐14 «Шелест», созданного на предприятии. Как сообщил РБК, прыжок топ‐менеджер совершил на аэродроме «Киржач».

Новое изделие выдерживает нагрузку до 160 килограммов, а уложить его можно всего за 15 минут.

Как отметил представитель НИИ, для создания парашюта использовались специальные ткани с различной степенью пропуска воздуха. Это позволяет регулировать скорость снижения. Плоский купол дает скорость при движении по горизонтали.

Генеральный директор НИИ парашютостроения не новичок в десантном деле. Он закончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Андропова, а во время службы в армии был командиром роты. Всего на его счету более тысячи прыжков с парашютом.

Необычный парашют не стал единственной новой разработкой «Ростеха». Ранее госкорпорация представила новое покрытие для военной и боевой техники. Экипировка способна менять расцветку, маскируясь под окружающую среду.