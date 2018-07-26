Штрафы и исправительные работы: как архангелогородцев наказывали за посты в интернете

Закончилось судебное разбирательство 41-летней Ольги Марышевой. За комментарий трехлетней давности, который она оставила в группе «ВКонтакте» 29.ru , суд назначил ей штраф в пять тысяч рублей — но еще 70 тысяч она потратила на адвоката. Мы решили вспомнить северян, которые, как и Ольга, попали под экстремизм за комментарии в социальных сетях.

Штраф за фото с парада победы

Михаил Листов на заседании, когда решение о штрафе отменили

Пожалуй, самое нашумевшее дело у Михаила Листова. 59-летний мужчина выложил у себя на странице снимок из учебника истории. На снимке — фото с парада победы 1945 года, где советские солдаты держат опущенное немецкое знамя. Районный суд назначил Михаилу штраф в тысячу рублей за публичное демонстрирование нацистской символики.

На этом история не закончилась — в дело подключились СМИ, о Михаиле заговорила вся страна. Политик Алексей Навальный выпустил видео, в котором призвал поддержать Листова и выкладывать ту самую фотографию с парада победы в свои соцсети.

История Михаила закончилась благополучно — он сумел обжаловать решение в Архангельском областном суде. Как он рассказал 29.ru, у него ничего бы не получилось без такого широкого общественного резонанса.

Шуточки за тысячу

Дмитрий Секушин на митинге 12 июня прошлого года

Еще одно дело, связанное с демонстрированием нацистской символики, коснулось сторонника Навального Дмитрия Секушина. Он разместил в соцсетях юмористические картинки с изображением свастики.

Приехав по звонку участкового в Северодвинск , Дмитрий узнал, что ночь до суда ему придется провести в изоляторе. Хотя Секушин предъявлял медсправки о заболеваниях и о больничном, это не избавило его от поездки в ИВС. Итоге — штраф в тысячу рублей.

Органы против силовика

Валентин Табачный пытался обжаловать решение суда

Резонансное в свое время дело ветерана ВДВ и спецназа Валентина Табачного. Его дважды обвиняли в экстремизме за картинки, размещенные им в интернете.

Первый раз был в 2014 году. Табачного судили по статье 282 — возбуждение ненависти либо вражды. Поводом для уголовного преследования послужили три видеоролика, которые он опубликовал на своей странице «ВКонтакте». Тогда его опубликовали.

В 2017 году правоохранительные органы вновь заинтересовались Табачным. На этот раз его преследовали за карты нацистской Германии , современные карты Евросоюза и карты Украины и Донбасса. На этот раз ограничились административным делом и назначили Валентину штраф в тысячу рублей — его обвинили в демонстрации нацистской символики. Он попытался обжаловать приговор, но суд отказал ему в этом.

Табачный не собирался на этом останавливаться, и спустя несколько месяцев отсудил у Минфина 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование в 2014 году, и еще 17 тысяч вдобавок к этому за моральный вред.

В защиту поморов

Ивана Мосеева признали виновным в возбуждении ненависти к русским

Иван Мосеев — президент местной Ассоциации поморов. В 2012 году он оставил комментарий в интернете, где, по его словам, обратил внимание на «геноцид поморов», совершаемый «пришлыми коммерческими структурами», которые лишают коренной народ земли и ресурсов.

Мосеева обвинили в экстремизме и подозревали в государственной измене — но свою вину он не признал. Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Дальше Мосеева затянуло в судебные тяжбы. Ему удалось добиться того, что Сбербанк выплатил ему 1000 рублей компенсации за незаконную блокировку счетов, а его самого убрали из списка экстремистов и террористов.

Создание собственного государства

Алексею Лебедеву придется сидеть по законам государства, которого он не признает

Один из самых «жестких» случаев у северодвинца Алексея Лебедева. 41-летнего мужчину осудили по четырем статьям, и только одна из них не связана с деятельностью в интернете — ношение оружия. Остальные три — возбуждение ненависти либо вражды, призывы к экстремизму и публичное оправдание терроризма.

С 2015 по 2017 год Лебедев выкладывал на своей странице «ВКонтакте» материалы, оправдывающие действия Андерса Брейвика, убившего в 2011 году 77 человек. Также Лебедев размещал текста, призывающие к экстремисткой деятельности и возбуждающие межнациональную рознь.

Вдобавок мужчина был одним из руководителей и основатель самопровозглашенной «Русской республики». Все, что у них было — сайт, на котором они предлагали за 600 рублей купить гражданство. Итог — 6 лет колонии.

Работать за комментарий

В 2012 году Архангельский областной суд признал виновным в возбуждении национальной вражды сорокатрехлетнего предпринимателя Дениса Малютина . Весной 2011 он оставил комментарий под новостью о реконструкции мечети, в которых негативно отзывался о мусульманах.

Свою вину он не признал, но суд все равно приговорил его к 180 часам исправительных работ. Решение обжаловать не удалось.

Националист — судебный пристав

С похожей проблемой столкнулся и 28-летний заместитель начальника отдела Управления федеральной службы судебных приставов Михаил Осипов . Его, вместе с 24-летним разнорабочим Кириллом Жуковым , обвинили в возбуждении ненависти или вражды по признакам национальности.

Осипов с 2007 по 2010 год администрировал интернет-форум, посвященный клубу «Водник». На этом форуме он выложил фотографии природных катаклизмов в местах проживания народов Азии, Кавказа и Африки, сопроводив это своим комментарием, который следователи и посчитали экстремистским. Кирилл Жуков с 2008 по 2009 год размещал там подобные материалы.

Оба свою вину не признали. Осипову назначили 180 часов исправительных работ, а Жуков избежал наказания — истечение срока давности правонарушения.

За высказывание — год условно

В 2012 году Ломоносовский районный суд Архангельска признал виновным 23-летнего Артема Морозова сразу по двум статьям за один комментарий. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды, а также в призывах к экстремистской деятельности.

Злополучный комментарий Морозов оставил в 2010 году под статьей об азербайджанском ресторане. Свою вину он полностью признал и получил за это год условно.

Коллеги по форуму

В 2012 году за месяц в Архангельске рассмотрели два похожих дело — оба обвиняемых размещали комментарии на ресурсе Havahava, который, увы, не дожил до наших дней.

31 мая судили 28-летнего Сергея Наумова , который разместил на ресурсе антиазербайджанские комментарии. Его признали виновным по тем же статьям, за которые судили Артема Морозова, и приговорили к 80 часам исправительных работ.

Меньше, чем через месяц судили 40-летнюю Дону Ценову, которая разместила комментарий на том же ресурсе. Но ее неприязнь была направлена не на азербайджанцев, а на кавказцев — она призывала к насилию. Ее приговорили к 8 месяцам исправительных работ условно.