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Деми Мур приписывают роман с молодой копией Брюса Уиллиса
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Деми Мур приписывают роман с молодой копией Брюса Уиллиса 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Близкая подруга Деми Мур (Demi Moore) сообщила, что у актрисы появился новый ухажер. По ее словам, воздыхателем звезды является ее коллега по цеху Эд Хелмс (Ed Helms), известный зрителю по комедии «Мальчишник в Вегасе».
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«Ты был мертв все время»: Деми Мур высказалась о браке с Брюсом УиллисомЭкс-супруги приняли участие в шоу «Поджарь звезду». «Крепкий орешек» был главным гостем. Попробовать «расколоть» его, кроме бывшей жены, предлагалось Эдварду Нортону, Джозефу Гордону-Левитту и другим звездам. Сообщается, что знакомство артистов состоялось на съемочной площадке. Оба актера приняли участие в работе над комедийным ужастиком «Корпоративные животные» (Corporate Animals), режиссером которого выступил Патрик Брайс (Patrick Brice). Релиз ленты намечен на 2019 год.
Многие отмечают, что 44-летний Эд очень похож на второго мужа Деми Брюса Уиллиса (Bruce Willis), только в молодости.
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Остряки также шутят, что 55-летняя актриса явно взрослеет, предпочитая более зрелых спутников: ведь разница в возрасте с третьим супругом Эштоном Кутчером (Ashton Kutcher) у нее была в 16 лет, а тут всего в 11.
Есть ли между Эдом и Деми какие-либо отношения, доподлинно неизвестно. Оба артиста пока никаких комментариев о своем романе не давали, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на портал YourTango.
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