Для каждого соискателя найдется несколько предложений от работодателей

Более 160 тысяч вакансий представлено в единой базе Центра занятости населения Москвы . «Вечерка» узнала, как москвичам помогают устраиваться на работу.

Не все предпочитают искать работу самостоятельно. Многие москвичи обращаются за помощью в отделы городского центра занятости и получают ряд преимуществ. Во-первых, 80% вакансий в базе центра уникальны. Во-вторых, специалисты помогают соискателям подготовиться к собеседованию, составить грамотное резюме, а психологи поддерживают не только на начальном этапе, но и в период адаптации.

— По сравнению с 2011 годом уровень занятости в Москве вырос на четыре процента, — сказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько

Рынок труда в Москве держится на четырех отраслях: услуги, строительство, транспорт и высокотехнологичное производство. В данных областях работает больше всего горожан. Город контролирует вопрос трудоустройства — ведет работу с работодателями, прорабатывает запросы вузов.

— Раньше, когда человек обращался в службу занятости, его просили заполнить анкету, потом выдавали список вакансий, и он шел самостоятельно обзванивать работодателей, — рассказал Андрей Бесштанько. — Теперь за каждым соискателем закрепляется персональный куратор.

ОДНИ ВЫБИРАЮТ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ, ДРУГИЕ — СТАБИЛЬНОСТЬ

Молодежь (14–30 лет)

Выбирают: сферу услуг, юриспруденцию, экономику и управление, делопроизводство, IT-технологии.

Профессии: менеджер, официант, делопроизводитель, юрисконсульт, продавец, системный администратор.

Средняя запрашиваемая зарплата: 35–50 тысяч рублей

Отличительные черты: готовность к командировкам, переработкам, заинтересованность в работе, удобном графике и карьерном росте.

Соискатели с опытом (30-60 лет)

Выбирают: сферу экономики, услуг, обслуживания.

Профессии: водитель автомобиля, бухгалтер, инженер, продавец, администратор.

Средняя запрашиваемая зарплата: 40–60 тысяч рублей.

Отличительные черты: заинтересованность в стабильной зарплате, качестве условий труда, медицинское страхование, фиксированные выходные.