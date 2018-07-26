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Граймс защитила Илона Маска: ему приходится жертвовать деньги республиканцам
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Граймс защитила Илона Маска: ему приходится жертвовать деньги республиканцам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Певица Граймс (настоящее имя Клер Буше) у себя в твиттере высказалась в защиту своего избранника — миллиардера и изобретателя, гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска.
На эмоциональный комментарий ее толкнул возмущенный вопрос одного из поклонников. «Илон жертвует деньги республиканцам, людям, которые отрицают изменение климата. Но вроде бы ты и твой бойфренд так переживаете об этой проблеме?» — написал ей один из пользователей соцсети.
Граймс ответила, что эти жертвования — вынужденные. «Каждой аэрокосмической компании приходится жертвовать республиканцам, чтобы работать. Большинство занимающихся этим компаний так и делают, это цена бизнеса в Америке», — рассказала она, добавив, что Маск жертвует неизмеримо большие деньги на сохранение природы.
Отреагировала Граймс и на напоминание о том, что Илон Маск якобы грозился лишить премий работников Tesla, которые вступят в профсоюз автомобилистов. Оказывается, в профсоюз не хотят вступать сами работники.
"Я действительно пыталась подбить всех на голосование за вступление в профсоюз, но не удалось собрать достаточно голосов", — рассказала она.
О романе Граймс и Илона Маска стало известно в начале этого года. Позже он уговорил новую возлюбленную сократить свое имя до одной буквы.
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