В ФСК «Лидер» опровергают сообщения о возможном банкротстве

Журналисты информационного портала «Версия» провели расследование, в результате которого было сделано предположение, что ФСК «Лидер» — крупная российская строительная компания — планирует начать процедуру банкротства. По словам пресс-службы ФСК «Лидер» — весь этот негатив является не более, чем домыслами представителей СМИ.

Сенсационная статья, бросившая тень на репутацию строительной компании, появилась на портале «Версия» во вторник после обеда. Журналисты заявили, что их заинтересовала потенциальная задержка строительства жилых комплексов “ Домодедово парк” и «Первый Андреевский», и поэтому они начали свое расследование.

Была просмотрена финансовая отчетность компании — к ней вопросов не возникло, но «Версию» взволновал тот факт, что владельцы ФСК «Лидер», семья Ворониных, несколько месяцев назад заполучили гражданство Мальты

Журналисты сложили вместе известия о возможных задержках о сдаче объектов и наличие новых паспортов у бизнесменов и предположили, что дело близится к краху, как это произошло с компанией Urban Group. По их мнению, владельцы ФСК «Лидер» чуть ли не на чемоданах сидят и ждут вылета в Мальту.

Пресс-служба ФСК «Лидер» заявила, что представляет интересы исключительно надежного застройщика, который всегда в срок сдает заявленные проекты. За 13 лет работы у компании не было ни одного просроченного жилого дома. Компания регулярно проходит все налоговые проверки и действует исключительно по законодательству.

Деятельность осуществляется в рамках закона об участии в долевом строительстве, задержек по уплате кредита не было, выплаты осуществляются вовремя.

Владимир Воронин , президент ФСК «Лидер», считает, что данная провокационная статья — это всего лишь происки конкурентов.