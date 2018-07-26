Цифровая экономика создает новое качество жизни россиян

Сергей Хестанов. Цифровизация отечественной экономики действительно даст нам целый букет положительных эффектов, но все-таки нельзя переоценивать вклад данной тенденции в российское народное хозяйство — считает доцент РАНХиГС

Цифровизация стала модным трендом в России

Дело в том, что президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС Южной Африке заявил, что в России полным ходом идет цифровизация экономики, которая к 2024 году должна на 30 процентов увеличить показатель производительности труда.

Кроме того, глава государства отметил, что цифровизация является приоритетом экономической политики нашей стране, и что в стране действует программа «Цифровая экономика». Все это должно привести к тому, что новые сектора российской экономики будут создавать более 10 процентов от отечественного ВВП, и это должно дать толчок к развитию всего нашего народного хозяйства.

Такие слова Путина неудивительны по той причине, что в России с самого начала экономических трудностей после событий 2014 года начали говорить о том, что именно цифровизация может стать одним из драйверов роста российского народного хозяйства.

«Основная проблема здесь заключается в том, что любые меры, направленные на рост производительности труда, требуют довольно много времени, поэтому эффект здесь, безусловно, будет ограниченным», — констатирует Хестанов.

«Цифру» нельзя и недооценивать, и переоценивать

Как замечает эксперт, нельзя забывать и про то обстоятельство, что российская история не знает ни одного примера, когда бы производительность труда за короткий промежуток времени выросла бы в стране многократно, поэтому и «цифру» не надо переоценивать.

«Безусловно, какую-то пользу эта программа отечественной экономике принесет, но не нужно переоценивать ее положительный эффект, хотя бы из-за того, что его с практической точки зрения чрезвычайно сложно предсказать», — резюмирует Хестанов.

Другой вопрос, что не стоит понимать слова президента буквально — он в своих заявлениях ставит максимальные задачи, которые не всегда в полном объеме реализуются на практике из-за того, что Россия крайне специфическая страна.

Более того, сейчас тема цифровой экономики превратилась в мейнстрим, который воспринимается за потенциальный драйвер роста нашего народного хозяйства Это происходит из-за того, что Россия пока еще не нашла альтернативы ставке на экспорт углеводородов.

«В любом случае, серьезные подвижки в плане цифровизации уже есть. Возможно, они не очень сильно заметны на общем фоне, но это не отменяет того факта, что они действительно существуют», — заключает Хестанов.

Цифровые технологии снизили уровень бюрократизации в стране

По словам Сергея Александровича, получение многих государственных справок теперь стало радикально проще, чем раньше. Здесь достаточно сравнить с тем моментом, когда только началась цифровизация отечественного народного хозяйства.

«Это произошло благодаря появлению портала «Госуслуг», с помощью которого многие услуги справочного характера в нашей стране стали осуществляться гораздо проще. И для тех людей, которые пользуются данными услугами, жизнь реально улучшилась, поскольку теперь не надо стоят в очередях за получением документов», — констатирует Хестанов.

Все это свидетельствует о том, что перспективы для роста здесь есть, особенно если бы удалось продвинуть идею о том, чтобы наши министерства и ведомства все потребные им документы получали исключительно цифровым путем.

«Если бы наши ведомства стали получать нужные справки сами у других министерств и ведомств, то это бы очень серьезно интенсифицировало эффективность работы российского государственного аппарата. Это бы точно снизило бюрократическую нагрузку в отечественной экономике и дало бы на выходе серьезный положительный эффект», — резюмирует Хестанов.

Цифровая экономика поможет создать новые рабочие места

Таким образом, в области взаимодействия государства и общества цифровизация действительно может привести к значительным изменениям и вывести качество жизни в нашей стране на принципиально новый уровень, поэтому перед нами крайне позитивный процесс.

«Что касается экономического роста, то это плюс, но все-таки не очень большой. Если же брать производительность труда, то об этой проблеме говорят всю нашу современную историю, причем ее затрагивал еще Владимир Ленин. При этом, причин здесь много — например, плановая экономика, как при Советском Союзе, не подразумевает высокой производительности труда, а сегодня здесь есть проблема низкооплачиваемых и неэффективных бюджетных рабочих мест», — заключает Хестанов.

Одной из главнейших причин низкой эффективности труда в России является создание суррогатной занятости — в нашей стране очень много бюджетных рабочих мест, которые, на самом деле, не нужны, но государство их все равно поддерживает.

«Просто для того, чтобы такие рабочие места были. Если бы этого фактора не было, то у нас в стране, наверняка, показатель производительности труда был бы выше, но пока это экономико-политическая данность», — констатирует Хестанов.

Очевидно, что процесс закрытия данных рабочих мест, которые с точки зрения экономики абсолютно не нужны, является очень болезненным, поскольку для некоторых категорий населения и некоторых населенных пунктов это единственная возможность заработка.