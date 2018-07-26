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Встреча с белорусскими писателями пройдет в библиотеке
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Встреча с белорусскими писателями пройдет в библиотеке 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 46 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Новая страница «Садовых историй» откроется в библиотеке № 156 в четверг, 2 августа. Это уже будет пятая глава проекта, а называется она — «Загадочный мир природы».
В этот раз в гости к юным читателям приедут писатели из Республики Беларусь Татьяна Моисеева и Андрей Матвеенко.
— Книги серии «Животные рядом с нами», которые написаны ими в соавторстве, посвящены дружбе детей и животных, — рассказала редактору газеты района «Борисовские пруды» заведующая детской библиотекой № 156 Ирина Максимкина, — Рассказы носят также познавательный характер, ведь там описаны все повадки животных.
Продолжит встречу напольная интерактивная игра, где сами писатели будут отвечать на вопросы.
— Разделившись на две команды, читатели и гости примут участие в игре «УникУм», по правилам которой при помощи фетровых букв необходимо выложить ответы на вопросы по теме встречи, — добавила Ирина Алексеевна, — В завершение — автограф-сессия и фотосессия с писателями.
Фото предоставила Ирина Максимкина
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