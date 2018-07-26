Встреча с белорусскими писателями пройдет в библиотеке

Новая страница «Садовых историй» откроется в библиотеке № 156 в четверг, 2 августа. Это уже будет пятая глава проекта, а называется она — «Загадочный мир природы».

— Книги серии «Животные рядом с нами», которые написаны ими в соавторстве, посвящены дружбе детей и животных, — рассказала редактору газеты района «Борисовские пруды» заведующая детской библиотекой № 156 Ирина Максимкина , — Рассказы носят также познавательный характер, ведь там описаны все повадки животных.

Продолжит встречу напольная интерактивная игра, где сами писатели будут отвечать на вопросы.

— Разделившись на две команды, читатели и гости примут участие в игре «УникУм», по правилам которой при помощи фетровых букв необходимо выложить ответы на вопросы по теме встречи, — добавила Ирина Алексеевна, — В завершение — автограф-сессия и фотосессия с писателями.

Фото предоставила Ирина Максимкина