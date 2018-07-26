ВТБ осуществляет автоматическую инкассацию бутиков Calzedonia Group

Банк ВТБ совместно с компанией Calzedonia Group успешно реализовал пилотный проект по приему наличной выручки магазинов ритейлера с помощью автоматизированных депозитных машин (АДМ). В ходе пилота в двух крупнейших московских магазинах, работающих под управлением Calzedonia Group, были установлены АДМ, позволяющие автоматически проверять подлинность денежных купюр, производить пересчет инкассируемых средств и зачислять их на счет компании в удобном ей режиме.

Установленные АДМ помогли компании снизить операционные расходы на инкассацию за счет сокращения количества заездов инкассаторов, а также упростить сам процесс инкассации выручки — теперь компания может сдать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Банк ВТБ обладает большим опытом реализации транзакционных решений для клиентов с использованием АДМ. Мы предлагаем нашим клиентам максимально простое и быстрое внедрение технологии, а также комплексное обслуживание АДМ, в том числе за счет того, что интегратор решения, компания „МультиКарта“, входит в состав группы ВТБ».