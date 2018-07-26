МИД осудил слова министра обороны Норвегии о «российской угрозе»

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен 17 июля в интервью телеканалу TV2 заявил, что Осло наращивает военный потенциал на севере из-за «все более угрожающего соседа — России» и будет и дальше защищать границу.

"Возникает вопрос — откуда такой драматизм?" — задался вопросом на брифинге Кожин. Он напомнил, что ранее этот министр, как и другие норвежские чиновники, говорил, что никакой угрозы со стороны РФ нет.

"Считаем, что подобные безответственные заявления подрывают доверие и предсказуемость в наших отношениях, в том числе и в российско-норвежском пограничье, разрушают созданную многими поколениями наших народов атмосферу добрососедства и взаимного уважения", — заявил Кожин.