Ещё
МИД осудил слова министра обороны Норвегии о «российской угрозе»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД осудил слова министра обороны Норвегии о «российской угрозе» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва считает безответственными заявления министра обороны Норвегии о намерении Осло нарастить военный потенциал из-за якобы угрозы со стороны России, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен 17 июля в интервью телеканалу TV2 заявил, что Осло наращивает военный потенциал на севере из-за «все более угрожающего соседа — России» и будет и дальше защищать границу.
"Возникает вопрос — откуда такой драматизм?" — задался вопросом на брифинге Кожин. Он напомнил, что ранее этот министр, как и другие норвежские чиновники, говорил, что никакой угрозы со стороны РФ нет.
"Считаем, что подобные безответственные заявления подрывают доверие и предсказуемость в наших отношениях, в том числе и в российско-норвежском пограничье, разрушают созданную многими поколениями наших народов атмосферу добрососедства и взаимного уважения", — заявил Кожин.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так США принудили Германию к откату за "Северный поток-2"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер36
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской168
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия129
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР137
Трамп и Путин договорились по разделу Косово16
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение