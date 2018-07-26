ФАС проконтролирует цену авиаперелетов из Ухты в Москву после реконструкции полосы

"Наконец закончена реконструкция взлетной полосы в Ухте, можно будет поставить более крупный борт, соответственно, цена билета на авиаперелет Ухта — Москва должна снизиться. ФАС за этим проследит, чтобы потребители получили эффект", — сказал Редько.

По информации компании «Газпром трансгаз Ухта», которая профинансировала работы, выделив 500 млн рублей, капитальный ремонт 2650 м взлетно-посадочной полосы завершен 8 июля. Сейчас ведутся работы на перроне для стоянки воздушных судов, их планируется завершить до конца июля. Продолжается также ремонт здания аэровокзала, его планируется закончить до конца этого года.

Как сообщал ТАСС ранее, ухтинский аэропорт был под угрозой закрытия — из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы он уже не мог принимать тяжелые воздушные суда с низко расположенными двигателями, для которых опасны любые ямы, трещины и волны на полосе. Реконструкция устранила эти ограничения.