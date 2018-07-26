ФАС проконтролирует цену авиаперелетов из Ухты в Москву после реконструкции полосы 

СЫКТЫВКАР, 26 июля. /ТАСС/. ФАС России проконтролирует, чтобы цена билета на авиаперелеты из города Ухта Республики Коми в Москву снизилась после открытия взлетно-посадочной полосы по завершении реконструкции. Об этом сказал в четверг журналистам в Сыктывкаре заместитель руководителя ФАС России Александр Редько.
"Наконец закончена реконструкция взлетной полосы в Ухте, можно будет поставить более крупный борт, соответственно, цена билета на авиаперелет Ухта — Москва должна снизиться. ФАС за этим проследит, чтобы потребители получили эффект", — сказал Редько.
По информации компании «Газпром трансгаз Ухта», которая профинансировала работы, выделив 500 млн рублей, капитальный ремонт 2650 м взлетно-посадочной полосы завершен 8 июля. Сейчас ведутся работы на перроне для стоянки воздушных судов, их планируется завершить до конца июля. Продолжается также ремонт здания аэровокзала, его планируется закончить до конца этого года.
Как сообщал ТАСС ранее, ухтинский аэропорт был под угрозой закрытия — из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы он уже не мог принимать тяжелые воздушные суда с низко расположенными двигателями, для которых опасны любые ямы, трещины и волны на полосе. Реконструкция устранила эти ограничения.
Авиакомпания Utair объявила о запуске с 1 августа регулярных рейсов Ухта — Москва — Ухта на новых самолетах Sukhoi Superjet100 с минимальной ценой билета от 4 985 рублей. В последнее время полеты из Ухты в Москву выполняла только региональная авиакомпания «Комиавиатранс» на 45-местных самолетах Embraer, цена билета составляла 6-16 тыс. рублей.