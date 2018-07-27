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На Краснодарской и Совхозной прошел рейд «Народного контроля»
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На Краснодарской и Совхозной прошел рейд «Народного контроля» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Очередной рейд представителей «Народного контроля» состоялся 23 июля в районе Люблино. Активисты проверили магазины на Кранодарской и Совхозной.
— В сетевом магазине на Совхозной улице активисты обнаружили, что на стенде отсутствует книга жалоб и предложений, качество овощей и фруктов оставляет желать лучшего, запасные выходы в магазине завалены стеллажами с товарами, имеется неприятный запах, — отметил участник рейда, председатель ОПОП № 33 Николай Зюзин.
По его словам, жители уже жаловались на данное торговое предприятие, отмечая как ненадлежащее качество товаров, так и грубость персонала.
В торговом предприятии шаговой доступности на Краснодарской улице замечаний отмечено значительно меньше.
Ситуация в сетевом магазине взята на контроль в управе района Люблино. (ск)
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