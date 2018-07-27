На Краснодарской и Совхозной прошел рейд «Народного контроля»

Очередной рейд представителей «Народного контроля» состоялся 23 июля в районе Люблино. Активисты проверили магазины на Кранодарской и Совхозной.

— В сетевом магазине на Совхозной улице активисты обнаружили, что на стенде отсутствует книга жалоб и предложений, качество овощей и фруктов оставляет желать лучшего, запасные выходы в магазине завалены стеллажами с товарами, имеется неприятный запах, — отметил участник рейда, председатель ОПОП № 33 Николай Зюзин

По его словам, жители уже жаловались на данное торговое предприятие, отмечая как ненадлежащее качество товаров, так и грубость персонала.

В торговом предприятии шаговой доступности на Краснодарской улице замечаний отмечено значительно меньше.

Ситуация в сетевом магазине взята на контроль в управе района Люблино. (ск)