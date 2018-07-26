Ещё
Территориальные центры соцобслуживания пользуются популярностью у жителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Территориальные центры соцобслуживания пользуются популярностью у жителей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Территориальный центр соцобслуживания «Мещанский» является центром притяжения для жителей района. Здесь каждый может найти для себя увлечение.
Активные выпады, бодрые махи руками — танцевальная фитнес-тренировка «зумба» здесь начинается с раннего утра. Основана она на латиноамериканских и современных танцах.
— Движения облегченные, чтобы пришедшие потанцевать могли выдержать тренировку в течение часа, — рассказывает лицензированный инструктор программы Zumba и Zumba Gold Виктория Янчева.
От желающих размяться нет отбоя. Наталья Егорова, например, занимается с марта. Говорит, поначалу было сложно, а потом втянулась.
— Активность полезная, есть упражнения на координацию движений. А музыка какая красивая — с африканскими, испанскими нотками, — рассказывает Наталья.
ТЦСО «Мещанский» предоставляет множество услуг жителям. Например, здесь можно освоить технику вышивки лентами. Занятия проводятся в отдельном кабинете, на стенах которого развешаны работы, созданные местными рукодельницами.
— Все просто. Берется принт, то есть ткань с картинкой, лента, бисер. И получается такая красота! Иногда на работу уходит целая неделя или даже месяц, — рассказывает участница занятия Иветта Егорова.
И добавляет — когда любишь свое дело, то научиться не сложно.
— Кстати, вышивка лентами хорошо развивает моторику рук, — отмечает руководитель кружка Людмила Крапкова.
Неподалеку находится компьютерный класс, где учат пользоваться различными гаджетами.
— Наши специалисты всегда проконсультируют, как установить какую-либо программу на компьютер, как работать с планшетом и многое другое. Здесь даже можно научиться пользоваться соцсетями, — отмечает заместитель директора центра по социальной работе Елена Лиоли.
А еще в ТЦСО «Мещанский» работает оздоровительно-физкультурный комплекс. Здесь и гимнастикой можно заняться, и мышцы подкачать. 72-летний Юрий Николаевич Осипов ходит сюда чуть ли не каждый день.
— Без спорта уже никак не могу, с юности себя приучил заниматься физической культурой, а здесь — такая возможность, столько различных тренажеров! — улыбается он.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Надежда Толмачева, директор ТЦСО «Мещанский:
— Наш центр призван оказывать всяческую поддержку пожилым жителям района, вовлекать их в различные активности, чтобы они не выбивались из ритма жизни, занимались спортом, нашли себе хобби либо какое-то другое увлечение в наших клубах по интересам, секциях и кружках.
ЦИФРА
39 отделений входят в ТЦСО „Мещанский“ Центрального округа.
Вечерняя Москва: последние новости
Социальная карта бюджет бережет Для каждого соискателя найдется несколько предложений от работодателей Строители обнаружили бомбу на севере Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение