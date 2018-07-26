Территориальные центры соцобслуживания пользуются популярностью у жителей

Территориальный центр соцобслуживания «Мещанский» является центром притяжения для жителей района. Здесь каждый может найти для себя увлечение.

Активные выпады, бодрые махи руками — танцевальная фитнес-тренировка «зумба» здесь начинается с раннего утра. Основана она на латиноамериканских и современных танцах.

— Движения облегченные, чтобы пришедшие потанцевать могли выдержать тренировку в течение часа, — рассказывает лицензированный инструктор программы Zumba и Zumba Gold Виктория Янчева.

От желающих размяться нет отбоя. Наталья Егорова , например, занимается с марта. Говорит, поначалу было сложно, а потом втянулась.

— Активность полезная, есть упражнения на координацию движений. А музыка какая красивая — с африканскими, испанскими нотками, — рассказывает Наталья.

ТЦСО «Мещанский» предоставляет множество услуг жителям. Например, здесь можно освоить технику вышивки лентами. Занятия проводятся в отдельном кабинете, на стенах которого развешаны работы, созданные местными рукодельницами.

— Все просто. Берется принт, то есть ткань с картинкой, лента, бисер. И получается такая красота! Иногда на работу уходит целая неделя или даже месяц, — рассказывает участница занятия Иветта Егорова.

И добавляет — когда любишь свое дело, то научиться не сложно.

— Кстати, вышивка лентами хорошо развивает моторику рук, — отмечает руководитель кружка Людмила Крапкова.

Неподалеку находится компьютерный класс, где учат пользоваться различными гаджетами.

— Наши специалисты всегда проконсультируют, как установить какую-либо программу на компьютер, как работать с планшетом и многое другое. Здесь даже можно научиться пользоваться соцсетями, — отмечает заместитель директора центра по социальной работе Елена Лиоли.

А еще в ТЦСО «Мещанский» работает оздоровительно-физкультурный комплекс. Здесь и гимнастикой можно заняться, и мышцы подкачать. 72-летний Юрий Николаевич Осипов ходит сюда чуть ли не каждый день.

— Без спорта уже никак не могу, с юности себя приучил заниматься физической культурой, а здесь — такая возможность, столько различных тренажеров! — улыбается он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Толмачева, директор ТЦСО «Мещанский:

— Наш центр призван оказывать всяческую поддержку пожилым жителям района, вовлекать их в различные активности, чтобы они не выбивались из ритма жизни, занимались спортом, нашли себе хобби либо какое-то другое увлечение в наших клубах по интересам, секциях и кружках.

ЦИФРА

39 отделений входят в ТЦСО „Мещанский“ Центрального округа.