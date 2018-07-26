Последняя война трех империй 

Первая мировая война началась 28 июля 1914 года, в России её сразу же окрестили «Второй Отечественной». Война привела к краху трех империй — Российской, Османской и Австро-Венгерской. Россия проиграла, и война перешла в революцию и последующие события.
Поводом к войне стал теракт — убийство сербом Гаврилой Принципом эрцгерцога Австро-Венгрии Франца-Фердинанда и его морганатической жены Софии Хотек. В этот день Австро-Венгрия объявила войну Сербии, 1 августа Германия — России и 3 августа — Франции, 4 августа Великобритания — Германии. Позднее в войну было вовлечено большинство стран мира (на стороне Антанты — 34 государства, на стороне германо-австрийского блока — 4). Антанта переводится как «сердечное согласие», и русские плакаты 1914 года наивно изображали тройственный союз как трех молодых женщин: одна (Россия) с православным крестом, вторая (Франция) во фригийском колпаке, третья (Великобритания) опирается на якорь.
Юрий Жуков, главный научный сотрудник Института российской истории РАН
— Романовы, взяв французское золото, втравили страну в войну, в которой не могли участвовать. Генштаб и Военное министерство были уверены, что за два месяца займут Берлин. Наши армии к февралю 1917 года были разбиты вдрызг. Мы оставили Польшу, Белоруссию, Литву, Южную Латвию. Армия не могла воевать: не было снарядов, патронов, сапог, фуража, еды! Все командующие фронтами и командование Балтийского флота предложили Николаю отречься от престола.