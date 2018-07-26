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Власти и крупные торговые сети Алтая будут продвигать местные товары в другие регионы
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Власти и крупные торговые сети Алтая будут продвигать местные товары в другие регионы 

ТАСС 1 час назад
БАРНАУЛ, 26 июля. /ТАСС/. Крупнейшие торговые сети, зарегистрированные в Алтайском крае и имеющие магазины в других регионах, и краевые власти будут совместно продвигать товары алтайских производителей на рынки других субъектов. Соглашение об этом подписали в четверг врио губернатора края Виктор Томенко и руководители крупных алтайских ритейлеров, сообщил журналистам начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.
"Я бы обратил внимание [в соглашении] на то, что правительство края заинтересовано, чтобы на полках наших торговых сетей, магазинов находились наши алтайские товары, чтобы сети обеспечивали их продвижение и за пределы территории, а ассортимент был качественным и доступным", — сказал Дешевых.
По его словам, для подписания соглашения были приглашены самые крупные алтайские ритейлеры. «Мария-Ра» имеет более тысячи магазинов в Сибири, торговая сеть «Аникс» включает 160 магазинов и франчайзинговую сеть «Корзинка» со 161 магазином. Врио губернатора Виктор Томенко отметил, что к соглашению могут присоединиться и федеральные торговые сети.
В торговом реестре региона 14,6 тыс. стационарных торговых объектов. Торговля в валовом региональном продукте составляет 14% — это порядка 70 млрд рублей, что соответствует третьему месту среди других отраслей экономики края. По объему налоговых торговая сфера занимает вторую позицию после обрабатывающих производств — 16,8%.
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