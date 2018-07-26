Ахметов надеется оправдать все ожидания

Новичок ЦСКА Ильзат Ахметов сразу после подписания четырехлетнего контракта поделился своими эмоциями.

«Конечно, я счастлив и рад оказаться в этом клубе. Руководство и тренерский штаб выразили свое доверие, они на меня надеются.

Конечно, я хочу оправдать все ожидания, буду работать для достижения высоких целей.

Главный тренер выразил полную поддержку и доверие, и я был очень рад этому», — цитирует Ахметова пресс-служба клуба.

20-летний Ахметов выступал за «Рубин», с которым расторг контракт в мае нынешнего года.