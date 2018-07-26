Напряженность в российско-греческих отношениях в контексте Македонии

В последние недели российско-греческие отношения, которые традиционно были дружественными, обострились. Проявлением напряженности стало, в частности, резкое заявление МИД Греции от 18 июля, в котором осуждались попытки Москвы вмешаться во внутренние дела другого государства и назывались неуважительными высказывания представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой , угрожавшей Афинам и намекавшей, что те действуют с подачи США . Обмен жесткими репликами произошел после того, как греки решили выдворить двух российских дипломатов и запретить въезд в свою страну еще двоим. Дипломатические работники пытались передать деньги представителям греческих националистических и православных сообществ, чтобы те устроили протесты против июньского греко-македонского соглашения, завершившего длившийся с 1990-х годов спор по поводу официального названия Македонии . Отвечая на заявления греческого руководства, российский МИД сообщил, что он прекращает подготовку к запланированному на осень визиту Сергея Лаврова в Афины и готовиться дать симметричный ответ на выдворение своих дипломатов.

Комментарий

ЕС и Действия, которые предпринимает Россия , нацелены на то, чтобы сорвать соглашение, в результате которого македонское руководство согласилось принять новое официальное название страны — Республика Северная Македония. Взамен Афины обязались отказаться от блокирования переговоров о вступлении Скопье НАТО . При этом Греция подчеркивает, что ее позиция может измениться, если македонцы не внесут поправок в конституцию. В долгосрочной перспективе греко-македонский компромисс будет способствовать снижению напряженности в регионе и интеграции Македонии с западными структурами, что ослабит влияние России на Западных Балканах.

Москва вела диверсионные действия не только в Греции, но и в Македонии. Как сообщает Скопье, близкий к Кремлю греко-российский бизнесмен Иван Саввиди направил как минимум 300 тысяч евро на финансирование деятельности противников внесения поправок в македонскую конституцию, в том числе на организацию беспорядков, которые вспыхнули в Македонии после подписания соглашения. В них принимали участие футбольные фанаты команды, принадлежащей еще одному российскому предпринимателю — почетному консулу РФ Сергею Самсоненко

Необычно резкая реакция греческого руководства связана с тем, что Афины осознают, какую опасность представляют российские действия на Балканах, а правительство Алексиса Ципраса хочет показать перед запланированными на 2019 год парламентскими выборами, что оно способно проводить решительную внешнюю политику. Кроме того, Греции не нравится, что в последнее время свою позицию в регионе усилила Турция , поэтому греки более благосклонно относятся к распространению влияний Евросоюза, чем ведущей сотрудничество с Анкарой России. Представляется, однако, что несмотря на временное охлаждение в отношениях между Москвой и Афинами, Греция не станет радикально менять курс политики в отношении Кремля.

Россия считает Балканы территорией, на которой разворачивается ее соперничество с Западом, и поэтому старается усилить там свое присутствие, провоцируя конфликты и нестабильность. Судя по всему, она не откажется от этой стратегии и, в частности. поддержит кампанию, предшествующую референдуму на тему внесения поправок в конституцию Македонии, который должен пройти осенью этого года.