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Встреча с жителями района Хорошево-Мневники пройдет 1 августа
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Встреча с жителями района Хорошево-Мневники пройдет 1 августа 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Глава управы района Хорошево-Мневники Сергей Панфилов проведет встречу с местными жителями 1 августа.
На мероприятии обсудят текущие вопросы жителей 80 квартала района. Все желающие смогут задать интересующие вопросы главе управы и его заместителям. Начало встречи в 19.00. Мероприятие пройдет в здании школы № 1560, которая находится по адресу: улица Народного Ополчения, дом 22, корпус 4.
Напомним, встречи с главой управы Хорошево-Мневников проводятся регулярно. На них обсуждаются важные для района и жителей темы. (ео)
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