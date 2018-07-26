Встреча с жителями района Хорошево-Мневники пройдет 1 августа

Глава управы района Хорошево-Мневники Сергей Панфилов проведет встречу с местными жителями 1 августа.

На мероприятии обсудят текущие вопросы жителей 80 квартала района. Все желающие смогут задать интересующие вопросы главе управы и его заместителям. Начало встречи в 19.00. Мероприятие пройдет в здании школы № 1560, которая находится по адресу: улица Народного Ополчения, дом 22, корпус 4.

Напомним, встречи с главой управы Хорошево-Мневников проводятся регулярно. На них обсуждаются важные для района и жителей темы. (ео)