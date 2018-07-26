Кто срывает День Крещения Руси в Киеве

Противники УПЦ МП пытаются не допустить проведения Крестного Хода в пятницу, 27 июля в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси.

Запуганные праворадикалами пассажироперевозчики, которые должны были привезти верующих с разных уголков страны, не хотят рисковать здоровьем, а может даже и жизнью. Как утверждают представители УПЦ МП и политологи, не зависящие от власти и не придерживающиеся радикальных взглядов, это делается, чтобы представить сторонников УПЦ МП малочисленной группой украинского общества. Что подтверждают и сами противники Московского патриархата.

К примеру, днем 25 июля состоялся круглый стол под названием «Крестный Ход УПЦ МП. Опасен ли для Украины ?». Модератором и организатором его выступил председатель ОО ВУТ «Просвита» (Просвещение — ред.) им. Тараса Шевченко Павел Мовчан.

Еще утром его участники пришли под Администрацию президента с требованием к президенту предотвратить провокацию, которая, по убеждению собравшихся, планируется 27 июля. Работники АП заявления и обращения приняли. Противников УПЦ МП беспокоят, в частности, «сотни автобусов, очень дорогих, от туристических агентств».

«Откуда у этой убогой церкви свезти со всей Украины три тысячи людей? Откуда у них двухэтажные «Икарусы»? Куда ведет московскую колонну Новинский (депутат парламента и украинский олигарх — Ред.) и куда он приведет их в пятницу?… Ни одна московская церковь не признает Украину. Более того, она призывают, чтобы мы, как говорится, сложили флаги, объединились с великой Русью. Это вся идеология антиукраинской, по сути, пятой колонны. Поэтому мы и делаем предупреждения», — заявил Мовчан, положив начало обсуждению.

Члены собрания — украинские философы, историки, религиоведы, активист Майдана. Диспута не стоило и ожидать — все они всячески пытались доказать, что Московский патриархат губителен и опасен для страны и церкви. В этом же контексте обсудили и фундаментальную церковную проблему для Украины — получит она томос на создание национальной, поместной церкви или не получит.

И здесь интересно заявление люстрированного (в бытность генпрокурором Виталия Яремы) экс-первого замгенпрокурора Николая Голомши . Он же — лидер партии «Патриот». Правда, на мероприятии его представили исключительно как политического деятеля, доктора философских наук (на сайте партии говорится, что в 2017 году он защитил диссертацию и получил звание доктора философии в области государственного управления).

По словам Мовчана, Голомша — «человек, который очень много во время работы в правоохранительных органах сделал для выявления всех преступлений Москвы против нас».

А в России он известен тем, что под руководством и.о. Генпрокурора Украины (первого после Майдана-2014) Олега Махницкого инициировал уголовное преследование адмирала Черноморского флота Александра Витко

«Христианская церковь поможет нам спасти мировую цивилизацию от неоварварства, от тех угроз, которые несет с собой агрессор — сегодня Кремль, а завтра это может быть любое террористическое образование…Опасность новейшей агрессии заключается в том, что Вера не рассматривается как духовная среда людей в горизонте способных общин, а используется для глобальных целей раскола мирового православия… Идея Томоса для украинского православия вызрела не только в Константинополе и Киеве, важно дело каждого верующего — избавиться от московского обмана и вернуться к настоящему христианству», — озвучил свою позицию Николай Голомша.

Поэтому, сказал он, украинцы должны сплотиться, «чтобы выжать это московское государственное православие из наших традиций, культуры, а главное — жизни. Прикрываясь лозунгами о мире, УПЦ МП сегодня действительно работает на стороне смерти и зла, которое уничтожает мир как образ жизни народов и стран». Забыв упомянуть о том, что «правильная» УПЦ КП, в отличие от УПЦ МП, призывает к убийству украинцев в Донбассе, благословляя войну в Донбассе, развязанную киевским режимом.

Не забыл экс-прокурор пропиарить и свою партию. Так, подчеркнул он, «Патриот» выступает за Веру во Христа и против использования огосударствленного, по его словам, православия, «которое формирует православные армии и посылает к нам в Украину или в Сирию , в Черногорию и куда-то еще ради удовлетворения интересов кремлевской верхушки».

«Православный террорист Гиркин не отлучен московской конфессией за терроризм в Украине, за сбитый Боинг с детьми и мирными гражданами разных стран и конфессий. И эта конфессия претендует на миссию апостольной церкви — такой сейчас новый технологический тренд гебистско-православного путинизма», — завершил он.

Утверждения Голомши сами по себе, мягко говоря, спорны. Но, возможно, его слова продиктованы глубокой верой и убежденностью в правоте его дела? В этом есть серьезные сомнения. Гораздо больше его риторика напоминает банальное стремление пробраться во власть, оседлав столь беспроигрышную сейчас на Украине антироссийскую риторику.

Рука Наливайченко

Примечательно, что Мовчан и Голомша отлично спелись в последние годы. Например, глава «Просвиты» печатает идеи и заявления экс-первого зама главы ГПУ в своем просветительском еженедельнике «Слово Просвиты». А вообще, там где Голомша — там и Мовчан, и наоборот. Например, Николай Голомша является еще и сопредседателем общественной организации «Всеукраинский форум „Украинская альтернатива“ (в Большой Совет которого входит Патриарх Филарет из УПЦ КП) на мероприятиях от этой ОО выступают оба.

Еще один интересный момент. Партия Николая Голомши и он сам в прошлом году участвовали в попытке объединения правых сил. Акцию устроили 9 марта в честь 203-летия украинского поэта Тараса Шевченко. Тогда лидер Мовчан прозрачно намекнул, кто мог бы повести за собой националистов и воплотить шевченковские идеи и слово.

»Почему же сейчас, когда у нас столько, казалось бы, патриотических сил, мы не можем объединиться? Говорят, у нас нет лидера. А кто передо мной выступал, как не потенциальный лидер нашей нации? (перед Мовчаном к публике коротко обратился Валентин Наливайченко , экс-начальник СБУ — ред.) Мы должны уже сейчас думать об этом. Нас, как сегодня, хочет разделить атаманщина. В одном месте проводится одно мероприятие, в другом — другое. Нам нужно только вместе быть», — подчеркнул Мовчан.

А Голомша, дополняя спикера, добавил, что Наливайченко помогал ему расследовать громкие дела во времена президентства Виктора Януковича и «Партии Регионов».

Неудивительно, что уже под конец апреля «Патриот» и партия Наливайченко «Справедливость» объединили свои силы, подписав меморандум «о сотрудничестве и сохранении украинской государственности».

«Мы объединяем усилия, чтобы бороться с коррупцией и с клановой олигархической системой на вершине украинской власти», — объяснил цели альянса Наливайченко.

Необычный «Патриот» с коррупционными замашками

Если внимательно посмотреть на биографию экс-первого зама генпрокурора, то станет абсолютно ясно, что Голомша вновь пробивает себе путь наверх отнюдь не из патриотических побуждений. И тут можно предположить, что между отдельными националистическими организациями и силовиками заключен пакт о взаимовыгодной работе в целях совместного продвижения во власть. Есть подозрение, что некоторые правые силы используют силовиков, чтобы пробиться в высокие кабинеты.

Скажем, чего только стоит прокурорская династия Голомши. Сын его, Андрей в апреле 2017 года назначен заместителем прокурора Львовской области. Дочь Марьяна — с 2016 года на посту начальника управления столичной прокуратуры.

Двоюродный брат Андрея Голомши, Николай Голомша-младший, с июля 2016 года — первый зампрокурора Тернопольской области.

Понятно, все имущество родных отпрысков Голомши-старшего записано то на родную мать, то на неродного тестя.

«В декларации также указано, что отец прокурора, первый экс-заместитель Генпрокурора Махницкого, Николай Ярославович Голомша на счетах в банке имеет 5,2 миллиона гривен. Откуда такие деньги у человека, который всю жизнь проработал в прокуратуре , — неизвестно», — сообщили журналисты-расследователи.

Партия «Патриот» неплохо обосновалась на периферии. Так, в ходе местных выборов в 2015 году политсила получила представительство в 6 горсоветах (Камень-Каширский, Золочевском, Кременецком, Ужгородском, Чигиринском, Смелянском), Сколевском районном совете. Двое кандидатов от этой силы стали председателями сельсоветов (Лесовский сельсовет, Маневичский р-н, Волынской обл., Мирнопильський сельсовет, Тарутинский р-н, Одесская обл.).

Более того, от «Патриота» баллотировался в мэры города Смелы Черкасской области Алексей Цибко (майдановец, воевал в батальоне «Днепр-1» в Новоазовске и Песках). Он выиграл эту гонку, однако в 2016 году депутаты сняли его с должности. В конце марта 2018 года Верховный Суд воостановил Цибко на его посту.

Интересно, что по неясным пока причинам (по крайней мере, в сети этого не найти) Цибко побил горшки с Голомшой. А в августе 2017 года даже посетил Киев, чтобы вынести сор из избы.

«Сколько беды, сколько крови на этой паскуде…»

В столице он выступил со своим вопросом на пресс-конференции, организованной главой ГО «Украинский координационный совет», а также членом политсовета партии «Патриот» Андреем Хомой.

«С большинством тех убеждений и ваших рассуждений я согласен — действительно, необходимы расследования и действительно, необходимы публичные. Но хотелось бы, чтобы и другая сторона…Вы являетесь членом политсовета такой неординардной личности, как Голомша. Так скажите, этот негодяй достоин того, чтобы точно так же расследовать его дела? Но вы сейчас так…одни — очень плохие, а те, которые рядом, которые с руки кормят — те нормальные. Мы прекрасно помним, как в Смеле это случилось благодаря этому «патриоту». Я прекрасно знаю Голомшу, как заместителя генерального прокурора — сколько беды, сколько крови на этой паскуде. А вы сидите рядом с этим человеком в политсовете. И сегодня вы не говорите, что этот человек должен точно также отвечать, как и сегодняшние «руководители»», — взорвался градоначальник.

Так что с уверенностью можно сказать, что в действиях правых радикалов и сторонников УПЦ КП, объединившихся с прокурорскими и охранкой с неприятным шлейфом нет никаких альтруистических побуждений и борьбы за высокие идеи. Поговорка «скажи мне, кто твой друг и я тебе скажу, кто ты» банальна и заезжена, но работает безотказно.